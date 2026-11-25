Delhi Cafe Gang Rape: युवती ने शिकायत में आरोप लगाया कि पार्टी के दौरान दो पुरुष सहकर्मियों ने उसके साथ गैंगरेप किया. उसने यह भी आरोप लगाया कि वहां मौजूद अन्य सहकर्मियों ने इसमें दोनों की मदद की.

कैफे बंद होने के बाद रात भर पार्टी चलती रही

युवती ने दो सहकर्मियों पर रेप का आरोप लगाया है

Delhi Cafe Gang Rape: दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक कैफे के अंदर 22 साल की युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. पीड़िता ने सहकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं. पुलिस ने चार पुरुषों और दो महिलाओं समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. घटना 23 नवंबर (सोमवार) को देर रात की है.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित क्रॉस रिवर मॉल के एक कैफे में साथ काम करते थे. सोमवार रात पीड़िता अपने 7 सहकर्मियों के साथ प्रीत विहार स्थित साल्टानेट (Saltanate) कैफे में पार्टी करने पहुंची थी. ग्रुप में कुल 8 लोग शामिल थे.

रात में बंद हुआ कैफे, फिर कैसे चलती रही पार्टी?

कैफे रात करीब 11:30 बजे बंद हो गया था, लेकिन ग्रुप में शामिल एक व्यक्ति के पास कैफे की चाबी थी. इसी वजह से कैफे को दोबारा खोलकर पार्टी जारी रखी गई. इस दौरान लोगों ने शराब पी, डांस किया और देर रात तक वहां मौजूद रहे. 24 नवंबर (मंगलवार) को सुबह तड़के करीब 3:30 बजे सभी लोग कैफे से बाहर निकले.

#WATCH | Delhi Police say, "Three accused, including two women, arrested in connection with the alleged gangrape of a 22-year-old woman in Preet Vihar area. Eight people had gone to a cafe in Preet Vihar last night and the cafe closed at 11.30 pm. But one of them has keys to the cafe, so they opened it and partied. They consumed alcohol and left the cafe around 3.30 am. After they left the cafe, they allegedly raped the girl. Case of gang rape registered. Three accused arrested; the search for the other accused is underway." (Visuals from the cafe) — ANI (@ANI) November 24, 2026

दो सहकर्मियों पर गैंगरेप का आरोप

युवती ने शिकायत में आरोप लगाया कि पार्टी के दौरान दो पुरुष सहकर्मियों ने उसके साथ गैंगरेप किया. उसने यह भी आरोप लगाया कि वहां मौजूद अन्य सहकर्मियों ने इसमें दोनों की मदद की. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत गैंगरेप का मामला दर्ज किया.

पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. बाकी तीन आरोपियों की तलाश की जा रही है. शिकायत में सभी 6 नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है.

पुलिस तक कैसे पहुंची पीड़िता?

घटना के बाद युवती तुरंत पुलिस थाने नहीं पहुंची थी. सीसीटीवी फुटेज में वह एक दोस्त और दो अन्य महिलाओं के साथ गाड़ी में जाती दिखाई दी है. इसके बाद मंगलवार सुबह करीब 5:45 बजे वह पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. मामले की जांच जारी है.

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