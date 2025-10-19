4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट
Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड
ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई
IND vs AUS 1st ODI Highlights: ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, भारत को 7 विकेट से चटाई धूल
JEE Mains 2026 Registration: NTA ने शुरू किया जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कब होंगी जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षाएं
दिवाली और छठ पर भीड़ की चलते बड़ा हादसा, मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से 3 यात्री गिरे, 2 की मौत
NTA ने CMAT 2026 के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन, cmat.nta.nic.in पर यूं करें अप्लाई
IND vs AUS 1st ODI Live: टीम इंडिया ने बनाए 136 रन, तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों मिला 131 रनों का टारगेट? यहां जानिए नियम
IND vs AUS: क्या 176.5 की स्पीड से गेंद फेंकर मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? यहां जानें क्या है सच्चाई
बिहार कांग्रेस में बगावत? कसबा विधायक अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर लगाया सौदेबाजी का आरोप, वायरल ऑडियो ने मचा दी हलचल
भारत
एक बार फिर से राम नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठने के लिए तैयार हैं. आज शाम अयोध्या में सरयू तट पर करीब 26 लाख से भी ज्यादा दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा ये रहा पूरा कार्यक्रम विवरण
अयोध्या की धरती एक बार फिर से दीपों के प्रकाश से जगमगाने वाली है. इस पावन धरती पर भक्ति, प्रकाश और संस्कृति का महान उत्सव 'अयोध्या दीपोत्सव 2025' की शुरुआत हो चुकी है. इस दीपोत्सव में भाग लेने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या पहुंच चुके हैं. दीपोत्सव के लिए सरयू तट पर भव्य झांकियां सज चुकी हैं और आंध्र प्रदेश से आए कलाकारों ने मां काली के बोनालु नृत्य की प्रस्तुति दी, जो तेलंगाना क्षेत्र में मनाए जाने वाले इस उत्सव के माध्यम से देवी महाकाली के प्रति सम्मान व्यक्त करता है.
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
इस साल आज अयोध्या में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है. बता दें कि अयोध्या में आज राम की पैड़ी पर करीब 26 लाख से अधिक दियों को प्रज्वलित करने का टारगेट तय किया गया है. जो सायं 5:50 बजे से 6:15 बजे तक होगा. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक रिचर्ड स्टेनिंग ने कहा, 'आज एक प्रयास था, कल हम एक अलग रिकॉर्ड की कोशिश करेंगे. कल भी आज की तरह प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रवेश करने वालों का क्यूआर कोड स्कैनिंग होगी. क्षेत्रों को अलग-अलग किया जाएगा, और प्रत्येक क्षेत्र में दो प्रबंधक होंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि दीप प्रज्वलित हों और सब कुछ व्यवस्थित हो. किसी भी असमानता को कुल संख्या से घटाया जाएगा. उम्मीद है कि रिकॉर्ड टूटेगा.'
दीपोत्सव का शेड्यूल
अगर दीपोत्सव के शेड्यूल के बारे में बात करें तो सुबह दस बजे से दोपहर 2:00 बजे तक भगवान श्रीराम के आगमन का दृश्यांकन की भव्य झांकियां निकाली जाएगी. दोपहर तीन बजकर 10 मिनट से 3 बजनकर 30 मिनट तक भगवान राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक होगा. इसके बाद विश्व रिकॉर्ड लक्ष्य यानी कि शाम 5:50 बजे से 6:15 बजे तक राम की पैड़ी पर विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों द्वारा एक साथ 26 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेंगे.
रामलीला और भजन संध्या का भी आयोजन
इसके बाद शाम 6:15 बजे से 6:45 बजे तक राम की पैड़ी पर डिजिटल भव्यता की शाम 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, लेज़र शो एवं ड्रोन शो के माध्यम से महाकाव्य रामायण का अद्भुत चित्रांकन होगा. अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है. शाम 7:25 बजे से रात 8:45 बजे तक रामलीला, भजन संध्या और पुरुस्कार वितरण समारोह होगा.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तकनीकी गुणवत्ता, सुरक्षा और सौंदर्य पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या को दीपोत्सव के माध्यम से भक्ति, संस्कृति और आधुनिकता का वैश्विक प्रतीक बनाया जाए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.