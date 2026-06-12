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भारत

'अमेरिकी हमले चीनी नाविक मारे गए होते तो अब तक...', भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया China कैसे देता जवाब

U.S. airstrikes on MT Settebello: ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज MT Settebello पर हुए अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की जान चली गई. इस मामले में भारत ने राजनयिक विरोध दर्ज कराया है. भारत की इस प्रतिक्रिया से सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी संतुष्ट नहीं हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 12, 2026, 06:31 PM IST

'अमेरिकी हमले चीनी नाविक मारे गए होते तो अब तक...', भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया China कैसे देता जवाब

ओमान की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना की कार्रवाई जारी है. (फोटो- ANI)

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  • ओमान की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना की कार्रवाई जारी है.
  • अमेरिकी नौसेना के हवाई हमले में मारे गए तीन भारतीय.
  • भारत ने अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया.

ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना ने 8-11 जून के बीच कई ऐसे तेल टैंकरों को निशाना बनाया है जिनमें भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. अमेरिका का आरोप है कि ये जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को नजरंदाज करके ईरानी तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे. ऐसे ही एक अमेरिकी हमले में MT सेटेबेलो नाम के जहाज पर सवार तीन भारतीयों की मौत हो गई. इस घटना से भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक तनाव पैदा हो गया है. भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 12 जून को अमेरिका के चार्ज डी'अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब कर विरोध दर्ज कराया. ओमान के तट पर कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ भारत ने पिछले 48 घंटे में दूसरी बार अमेरिकी राजदूत को तलब किया है.

भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट ने किए तीखे सवाल

MT सेटेबेलो पर हुए अमेरिकी हवाई हमले में भारतीय नागरिकों के मारे जाने का बाद भारत ने जैसी प्रतिक्रिया दी है उससे  भू-राजनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी खुश नहीं हैं. एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से ब्रह्मा चेलानी ने कुछ तीखे सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने इन हमलों पर सिर्फ एक आम राजनयिक विरोध दर्ज कराया और हमलों की गंभीरता को कम करके दिखाने की कोशिश की.

ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि अगर इन हमलों में चीनी नाविक मारे गए होते, तो बीजिंग का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता. वह इन हमलों को अमेरिका की तरफ से सीधे और जानलेवा उकसावे के तौर पर देखता और इस घटना को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल देता. चीन का रिएक्शन सिर्फ सार्वजनिक निंदा तक ही सीमित नहीं रहता. चीन 
 शायद उन अमेरिकी डिफेंस कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देता जिनके हथियार हमलों में इस्तेमाल हुए थे. वह सेनाओं के बीच बातचीत रोक देता और वॉशिंगटन के साथ व्यापक राजनयिक बातचीत भी ठप कर देता.

उदाहरण देते हुए ब्रह्मा चेलानी ने बताया कि 1999 में बेलग्रेड में दूतावास पर ऐसा ही एक हमला हुआ था जब अमेरिकी मिसाइलों ने यूगोस्लाविया में चीन के दूतावास को निशाना बनाया था. इस हमले में तीन चीनी पत्रकारों की मौत हो गई थी. तब इस घटना के बाद कई हफ्तों तक चीन में सरकार समर्थित अमेरिका-विरोधी विरोध प्रदर्शन हुए. बीजिंग में अमेरिकी दूतावास पर पत्थरबाजी हुई और चीन और अमेरिका के बीच  बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई थी. 

घटना पर भारत सरकार ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग में इस मामले पर कहा, , "हमने ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज पर हुए हमले पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यूएस सीडीए को बुलाया था.  उस घटना में तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी. हमने इन घटनाओं और हो रहे हमलों पर अपनी गहरी चिंताएं बताईं. हम उम्मीद करते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे, ये तुरंत रुक जाएंगे. साथ ही कमर्शियल जहाजों, मरीन स्टाफ और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने को लेकर भी हमारी गहरी चिंताएं हैं."

रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि इन घटनाओं में शामिल तीन जहाज विदेशी झंडे वाले हैं. उनमें से दो पलाऊ के झंडे वाले हैं और तीसरा, जिस पर आज हमला हुआ, वह गिनी के झंडे वाला है. ये भारतीय स्वामित्व वाले जहाज नहीं हैं और वे सभी विदेशी झंडे वाले जहाज हैं. मुझे यह भी पता चला है कि उनमें से दो ओएफएसी-प्रतिबंधित जहाज हैं और उनमें से एक नियमों का पालन न करने वाले जहाज की कैटेगरी में भी है.

इस मुद्दे पर अमेरिका ने भी कहा है कि वह भारत के साथ सीधे संपर्क में है. IANS की रिपोर्ट के अनुसार,  भारत के डिप्लोमैटिक डिमार्श का जवाब देते हुए, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन इस मामले पर भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहा है.
 

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