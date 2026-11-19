दाऊद का परिवार घर की पहली मंजिल पर रहता था. यहां चिपाए गए बीएमसी के नोटिस में कहा गया है कि इमारत को गिराने के लिए 19 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है.

मुंबई में दाऊद इब्राहिम के 87 साल पुराने पुश्तैनी घर पर बुलडोजर चल गया है. 17 नवंबर को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने पाकमोडिया स्ट्रीट पर उसके पुश्तैनी घर हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना को गिराने के लिए नोटिस लगाया था. बीएमसी ने इमारत को खतरनाक रूप से जर्जर (C1 श्रेणी) घोषित कर इसे ध्वस्त करने की मांग की थी. 250 पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच इमारत पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया. यहां एक मस्जिद भी है और मस्जिद के लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं.

सड़क चौड़ीकरण के लिए गिराई जा रही बिल्डिंग

दाऊद का परिवार घर की दूसरी मंजिल पर रहता था और ग्राउंड फ्लोर पर मस्जिद है. यहां चिपकाए गए बीएमसी के नोटिस में कहा गया है कि इमारत को गिराने के लिए 19 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है. बीएमसी ने इसे बेहद खतरनाक माना है, जिसकी वजह से लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है. दाऊद का पुश्तैनी घर पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट पर स्थित है और सेकंड कूपर स्ट्रीट का चौड़ीकरण होना है इसलिए उस लिहाज से भी इमाकर को यहां से हटाया जाना जरूरी है.

मस्जिद के लोगों का क्या है दावा

बीएमसी ने नोटिस में कहा कि उन्हें सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) से एक पत्र मिला था, जिसमें बताया गया कि इमारत जर्जर और खतरनाक हालत में हैं. ट्रस्ट ने बीएमसी से यहां रहने वालों को बाहर निकालने और बॉम्बे हाईकोर्ट के अगस्त 2020 के आदेश के अनुसार इमारत गिराने का अनुरोध किया था. ट्रस्ट ने बताया कि यह इमारत उनकी क्लस्टर पुनर्विकास योजना के सेक्टर 8 में आती है और इसका एक हिस्सा प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में पड़ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद हो रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक मस्जिद भी है इसलिए बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है. घर पर बुलडोजर चलेगा तो यह मस्जिद भी उसकी जद में आएगी. बीएमसी नोटिस के बाद लोग भड़क गए हैं और वह कार्रवाई को गैरकानूनी बता रहे हैं. मस्जिद से जुड़े लोगों का दावा है कि बीएमसी ने बिल्डिंग गिराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के 2020 के फैसले को आधार बनाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर स्टे लगा चुका है. उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को बिल्डिंग की मरम्मत करने को कहा था. उनका आरोप है कि कायदे कानून ताक पर रखकर बीएमसी यह कार्रवाई कर रही है.

बीएमसी ने नोटिस में मस्जिद को प्रेयर हाउस लिखा है, इस पर भी मस्जिद के लोगों ने आपत्ति जताई है. बीएमसी ने नोटिस में निर्देश दिया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले प्रेयर हाउस से पवित्र कुरान, धार्मिक फ्रेम, प्रेयर मैट और अन्य धार्मिक वस्तुओं को सम्मानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से हटा लिया जाए.

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार पर बुलडोजर पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, '24 घंटे का टाइम दिया है, अरे अगर आपको लगता है कि कोई गैरकानूनी ढांचा है, तब भी 14-15 दिन का टाइम तो देना चाहिए. वो भी नहीं दे रहे. इस वजह से पूरी मुंबई में अफरा-तफरी का माहौल हो गया है.' मुस्लिम पक्ष ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें पक्ष रखने क मौका नहीं दिया गया तो वह बीएमसी की कार्रवाई का जबरदस्त विरोध करेंगे और मस्जिद टूटने नहीं देंगे.



बचपन से जवानी तक यहीं रहा दाऊद

दाऊद का यह घर 87 साल पुराना है, जहां उसका बचपन से जवानी तक जीवन बीता है. काफी लंबे समय तक उसका परिवार यहां रहा करता था. यह घर दाऊद और उसके गैंग का अड्डा हुआ करता था.

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