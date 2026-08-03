Datia Bypoll Result: दतिया में कांग्रेस बड़े उलटफेर की ओर! कौन हैं घनश्याम सिंह, जो BJP उम्मीदवार पर पड़ रहे भारी

मध्य प्रदेश की चर्चित दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के दिग्गज नेता घनश्याम सिंह अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के आशुतोष तिवारी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं.

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज (3 अगस्त 2026) जारी किए जा रहे हैं. इस सीट के शुरुआती रुझानों ने हर किसी को हैरान कर दिया है. मतगणना के शुरुआती दौर से ही कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बढ़त बना ली है और वह एक बड़े उलटफेर की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं. शुरुआती सात राउंड की गिनती पूरी होने के बाद घनश्याम सिंह अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से 3200 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं.

कौन हैं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह?

दतिया की सियासत में गर्माहट लाने वाले घनश्याम सिंह कोई नया नाम नहीं हैं, वह दतिया राजघराने के प्रमुख हैं. हालांकि, एक राजशाही परिवार से आने के बावजूद क्षेत्र में उनकी छवि एक बेहद जमीनी और सरल नेता की है. राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, उनके पिता भी अपने जमाने में मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं.

घनश्याम सिंह ने बचपन से ही राजनीति की बारीकियों को देखा और समझा है. दतिया के साथ-साथ पास की सेवढ़ा विधानसभा सीट पर भी उनका अच्छा-खासा दबदबा माना जाता है. वह लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहते हैं.

चुनावी राजनीति का लंबा अनुभव

अगर घनश्याम सिंह इस उपचुनाव में बाजी मारते हैं, तो यह पहला मौका नहीं होगा जब वह भोपाल स्थित विधानसभा पहुंचेंगे. उनका राजनीतिक करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा लेकिन काफी लंबा रहा है-

1993 में पहली जीत- उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार 1993 में चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे.

उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार 1993 में चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे. 1998 में हार- अगले चुनाव में यानी 1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

अगले चुनाव में यानी 1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 2003 में वापसी- अपनी हार से सबक लेते हुए उन्होंने 2003 के चुनाव में जोरदार वापसी की और फिर से विधायक बने.

अपनी हार से सबक लेते हुए उन्होंने 2003 के चुनाव में जोरदार वापसी की और फिर से विधायक बने. 2018 में सेवढ़ा से जीते- साल 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने उन्हें सेवढ़ा सीट से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने बीजेपी के राधेलाल बघेल को शिकस्त दी.

साल 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने उन्हें सेवढ़ा सीट से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने बीजेपी के राधेलाल बघेल को शिकस्त दी. 2023 का चुनाव- हालांकि, पिछले 2023 के आम चुनावों में उन्हें हार झेलनी पड़ी थी.

कांग्रेस ने एक बार जताया भरोसा

हार के बावजूद कांग्रेस ने एक बार फिर उनके तजुर्बे और जनाधार पर भरोसा जताया और उन्हें दतिया उपचुनाव के मैदान में उतार दिया. फिलहाल शुरुआती रुझानों और वोटों की बढ़त को देखकर तो यही लगता है कि दतिया की जनता एक बार फिर अपने पुराने और अनुभवी नेता पर भरोसा जताने के मूड में है.

क्यों खाली हुई थी दतिया की सीट?

दतिया में उपचुनाव किसी आम वजह से नहीं, बल्कि एक कानूनी मामले के चलते हुआ है. दरअसल, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने यहां से जीत दर्ज की थी. लेकिन दिल्ली की एक कोर्ट ने इस साल अप्रैल में धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुना दी. कानून के मुताबिक सजा मिलते ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई और यह सीट खाली घोषित कर दी गई.

दतिया सीट से राजेंद्र भारती ने बीजेपी के कद्दावर चेहरे और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,700 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से पटखनी दी थी. ऐसे में इस सीट को बचाए रखना कांग्रेस के लिए साख का सवाल बन गया.

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