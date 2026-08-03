105, 150 और 135... कौन हैं वो उम्मीदवार जिन्हें 200 लोगों ने भी नहीं किया पसंद? दतिया सीट के चौंकाने वाले आंकड़े

19 उम्मीदवारों में से सिर्फ 6 कैंडिडेट ही पांच सौ का आंकड़ा पार सके. इनमें सबसे ज्यादा 918 वोट और सबसे कम 543 वोट हैं. राइट टू रिकॉल पार्टी के धर्मेंद्र सिंह पंवार (गोलू भईया) को 918 वोट मिले हैं.

दतिया विधानसभा सीट पर सबसे कम वोट पाने वालों में भीम सेना के हरदास कुशवाहा हैं

हरदास कुशवाहा को सिर्फ 105 वोट मिले हैं

दतिया उपचुनाव के 22 उम्मीदवारों में से 19 कैंडिडेट 1000 वोट भी नहीं जुटा सके

13 उम्मीदवारों को 400 लोगों का भी समर्थन नहीं मिला

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई है. सोमवार (3 अगस्त, 2026) को 15 राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने छह हजार से ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की. घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आशुतोष सिंह 60,741 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, वहीं तीसरे स्थान पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उम्मीदवार दामोदर यादव मंडल को 22,527 वोट मिले.

दतिया सीट पर 22 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 19 ऐसे हैं जिन्हें एक हजार वोट भी नहीं मिले हैं. कुछ का आंकड़ा तो 500 तक भी नहीं पहुंचा, जबकि एक उम्मीदवार को तो सिर्फ 105 लोगों का ही समर्थन मिला. वहीं, करीब साढ़े चार सौ वोट नोटा में गए. 19 उम्मीदवारों और नोटा के वोट को काउंट करें तो यह आंकड़ा 6,408 बैठता है.

कितने उम्मीदवारों ने पार किया 500 का आंकड़ा

19 उम्मीदवारों में से सिर्फ 6 कैंडिडेट ही पांच सौ का आंकड़ा पार सके. इनमें सबसे ज्यादा 918 वोट और सबसे कम 543 वोट हैं. राइट टू रिकॉल पार्टी के धर्मेंद्र सिंह पंवार (गोलू भईया) को 918 वोट मिले हैं, इनके बाद आपका गणतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जितेंद्र माझी को 881, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राघवेंद्र सिंह को 677, बाबूलाल सोनी को 664, देवेश परिहार निमोना को 610 और रोहित गुप्ता को 543 वोट मिले हैं.

कितने उम्मीदवारों को मिले 400 से कम वोट

19 में से 13 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्हें 400 से भी कम वोट मिले हैं. उनमें भी सबसे ज्यादा वोट वाले कैंडिडेट के पास सिर्फ 359 ही वोट गए हैं. निर्दलीय उम्मीदवार बजेंद्र शाह (बप्पा साहब) को 359 वोट मिले हैं, इनके बाद राष्ट्रीय सामंता दल के राम सिंह कुशवाह को 320, निर्दलीय कैंडिडेट सुरेश अहिरावर को 210 और वेद भईया को 201, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के बालकिशनु विश्वकर्मा को 193, निर्दलीय उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह को 183, निर्दलीय कैंडिडेट एडवोकेट हंसमुखी लोधी को 182 और कंचादिलाल को 169, भारतीय सभ्यता पार्टी के सुभम राजपूत को 150 भारतीय गणवार्ता पार्टी की संजना सिंह किन्नर को 136, राष्ट्रीय समाधान जनमोर्चा की राखी बाला को 135 और भीम सेना के हरदास कुशवाहा को 105 वोट मिले हैं. वहीं, 443 लोगों ने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया.

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