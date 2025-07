90 साल के हुए दलाई लामा, जन्मदिन पर बोले- मैं एक साधारण बौद्ध भिक्षु हूं

14वें दलाई लामा आज यानी 6 जुलाई को 90 साल के हो गए हैं. अपने जन्मदिन के मौके पर दलाई लामा ने एक संदेश जारी किया है. इस संदेश में उन्होंने करुणा और प्रेम के महत्व पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो एक साधारण बौद्ध भिक्षु हैं. बता दें कि 2 जुलाई को दलाई लामा ने कहा था कि अगले दलाई लामा की पहचान करने का पूरा अधिकार Gaden Phodrang Trust को है, जबकि चीन का कहना है कि दलाई लामा की पहचान करने में उसकी भूमिका होनी चाहिए.

दलाई लामा ने लिखा, 'मैं एक साधारण बौद्ध भिक्षु हूं. मैं आमतौर पर जन्मदिन के समारोहों में हिस्सा नहीं लेता.' उन्होंने लिखा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें पसंद करने वाले उनके जन्मदिन पर करुणा और प्रेम को बढ़ावा देने वाले आयोजन कर रहे हैं.

दलाई लामा ने लिखा, 'भौतिक विकास के लिए काम करना ज़रूरी है, लेकिन मन की शांति हासिल करना भी बेहद ज़रूरी है. इसके लिए दिल साफ रखना और दिल में दूसरों के लिए करुणा होना ज़रूरी है. इसके जरिए आप दुनिया को एक बेहतर जगह बना पाएंगे.' उन्होंने आगे लिखा, 'मैं अपनी बात करूं तो मैं धार्मिक सद्भाव, मानवीय मूल्यों, मन और भावों को समझने के भारतीय ज्ञान और तिब्बत की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करता रहूंगा.'

90th Birthday Message



On the occasion of my 90th birthday, I understand that well-wishers and friends in many places, including Tibetan communities, are gathering for celebrations. I particularly appreciate the fact that many of you are using the occasion to engage in… pic.twitter.com/bfWjAZ18BO