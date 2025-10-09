कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

Ayodhya Cylinder Blast: पुलिस के मुताबिक, धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है. रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है.

अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में एक घर में धमाका हुआ है. धमाके की वजह से मकान पूरा धराशाही हो गया. इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई हैं. मलबे से लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है. प्रथम दृषटता में घटना एलपीजी सिलेंडर फटने की वजह से प्रतीत होती है.

जानकारी के अनुसार, घटना पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव की है. अयोध्या के सीओ देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि शुरुआती जांच में धमाके की वजह से एलपीजी सिलेंडर लग रहा है. शायद गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है. फॉरेसिंक टीम जांच में जुट गई है. जांच के बाद ही सही वजह का पता चल सकेगा.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मकान पारस नाथ का था. जिसमें वह अपने परिवार के साथ रह रहे थे. गुरुवार शाम अचानक मकान में धमाका हो गया. धमाका इतना तेज था कि काफी दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी. घटना के वक्त मकान में पारस नाथ, उनके चार बच्चे और अन्य लोग मौजूद थे. विस्फोट से घर जमींदोज हो गया. सभी लोग मलबे में दब गए. अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है.

एक हफ्ते में तीसरा धमाका

बीते एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में धमाके की घटना सामने आई है. इससे पहले बुधवार को कानपुर के मिश्री बाजार में दो स्कूटियों में धमाका हुआ. घटना मरकज मस्जिद के पास हुई. जिसकी दीवारों में दरार आ गई. इस घटना में 8 लोग घायल हो गए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं पर संज्ञान लिया है. उन्होंने प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि ऐसी घटनाएं न हो उनपर निगरानी रखें.

