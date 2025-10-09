Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

Viral Video: भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने खेला Squid Game, इंटरनेट पर मचाया तहलका

विशाखापत्तनम में दिखा स्मृति मंधाना का जलवा, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ बनाया ये रिकॉर्ड ...

कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग

कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग

Homeभारत

भारत

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

Ayodhya Cylinder Blast: पुलिस के मुताबिक, धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है. रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 09, 2025, 10:12 PM IST

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

अयोध्या में एक घर में धमाका

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में एक घर में धमाका हुआ है. धमाके की वजह से मकान पूरा धराशाही हो गया. इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई हैं. मलबे से लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है. प्रथम दृषटता में घटना एलपीजी सिलेंडर फटने की वजह से प्रतीत होती है. 

जानकारी के अनुसार, घटना पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव की है. अयोध्या के सीओ देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि शुरुआती जांच में धमाके की वजह से एलपीजी सिलेंडर लग रहा है. शायद गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है. फॉरेसिंक टीम जांच में जुट गई है. जांच के बाद ही सही वजह का पता चल सकेगा.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मकान पारस नाथ का था. जिसमें वह अपने परिवार के साथ रह रहे थे. गुरुवार शाम अचानक मकान में धमाका हो गया. धमाका इतना तेज था कि काफी दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी. घटना के वक्त मकान में पारस नाथ, उनके चार बच्चे और अन्य लोग मौजूद थे. विस्फोट से घर जमींदोज हो गया. सभी लोग मलबे में दब गए. अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है.

एक हफ्ते में तीसरा धमाका

बीते एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में धमाके की घटना सामने आई है. इससे पहले बुधवार को कानपुर के मिश्री बाजार में दो स्कूटियों में धमाका हुआ. घटना मरकज मस्जिद के पास हुई. जिसकी दीवारों में दरार आ गई. इस घटना में 8 लोग घायल हो गए.

यह भी पढ़ें- जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें प्रशांत किशोर ने किन लोगों पर जताया भरोसा, यहां देखें लिस्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं पर संज्ञान लिया है. उन्होंने प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि ऐसी घटनाएं न हो उनपर निगरानी रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप
कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE