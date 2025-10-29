FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल

राजधानी हैदराबाद में भी मंगलवार रात से मध्यम से भारी बारिश हो रही है. शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह से बारिश जारी रही.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 29, 2025, 05:33 PM IST

Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल
आंध्र प्रदेश के तट पर नरसापुर के पास पहुंचे भीषण चक्रवात 'मोंथा' के प्रभाव से तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. इसके चलते तेलंगाना के कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बारिश का पानी जम गया है. वहीं कुछ जगहों पर सड़क मार्ग बंद हो गए हैं. इससे वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है.

तेलंगाना के इन जिलों में भरा पानी

इस स्थिति को देखते हुए खम्मम, वारंगल, महबूबाबाद, सूर्यपेट और अन्य जिलों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. नगरकुरनूल जिले में कई गांव सड़क मार्ग से कट गए हैं. नदी, नाले और तालाबों का पानी बढ़ गया है, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई हैं. ऐसे में गांवों तक पहुंच मुश्किल हो गई है.

बाधित हुई बिजली की आपू​र्ति

नलकोंडा जिले के पोलीचेरला गांव में बारिश का पानी बिजली के सब-स्टेशन में घुस गया, जिसके कारण पेद्दापुरम मंडल के कई गांवों में मंगलवार रात से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है. पेद्दापल्ली जिले के सुल्तानाबाद मंडल में भी भारी बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है. यहां के कृषि बाजार में धान की फसल बर्बाद हो गई है. तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के अनुसार, नगरकुरनूल जिले के उप्पु मुंथला गांव में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 20.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसी जिले का अमराबाद गांव 19.7 सेंटीमीटर बारिश के साथ दूसरे स्थान पर है.

इन जिलों में दर्ज की गई भारी बारिश

नलगोंडा और नगरकुरनूल के अन्य गांवों में भी भारी बारिश हुई है. नलगोंडा जिले के थेलेदेवरपल्ली में 18.5 सेंटीमीटर, येरराम में 15.15 सेंटीमीटर और नगरकुरनूल जिले के वेलतुर में 18.3 सेंटीमीटर, एनोले में 17.8 सेंटीमीटर, पादरा में 16.28 सेंटीमीटर और अचम्पेट में 15.90 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. करीब 30 क्षेत्रों में 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है. राजधानी हैदराबाद में भी मंगलवार रात से मध्यम से भारी बारिश हो रही है. शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह से बारिश जारी रही. सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को भीषण ट्रैफिक का सामना करना पड़ा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, हैदराबाद और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर बारिश तेज भी हो सकती है. इसके साथ ही 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. सुबह और रात में धुंध की स्थिति बनने की संभावना है, जिससे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी.

आईएमडी ने भद्राद्री कोठागुडेम, हनमकुंडा, हैदराबाद, जनगांव, जोगुलंबा गडवाल, खम्मम, मेडचल मलकाजगिरी, महबूबाबाद, महबूबनगर, नगरकुरनूल, नलगोंडा, नारायणपेट, रंगारेड्डी, सुर्यापेट, विकराबाद, वनपर्थी, वारंगल और यदाद्री भुवनगिरी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

