उड़ानों पर दिख रहा चक्रवाती तूफान 'मोन्था' का असर, इन रूटों की 32 फ्लाइटें हुई रद्द

प्रलयकारी चक्रवाती तूफान मोन्था के खतरे को देखते हुए अब करीब 32 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है. इतना ही नहीं इससे पहले भारतीय रेलवे ने करीब 120 ट्रेनों को भी कैंसिल किया था.
भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था की वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. इतना ही नहीं इस भयानक तूफान की वजह से मंगलवार को विशाखापत्तनम हवाई अड्डे से संचालित होने वाली कुल 32 उड़ानें रद्द कर दी गई है. एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि चक्रवाती तूफान की वजह से विशाखापत्तनम हवाई अड्डे के निदेशक एन. पुरुषोत्तम ने 27 अक्टूबर को भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की दो उड़ाने रद्द की थीं और आज यानी मंगलवार को खतरा ज्यादा होने के कारण 32 उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया गया है.
30 से 32 उड़ानें कैंसिल
पुरुषोत्तम ने कहा, ‘दरअसल हम हर दिन 30 से 32 उड़ानें संचालित कर रहे हैं, जिनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों शामिल हैं. आज वे सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.’ उन्होंने आगे कहा कि " हवाई अड्डे ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के दिशानिर्देशों के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए सावधानियां बरती हैं, जिसमें चक्रवात से पहले और बाद के चरण शामिल हैं." इसी तरह विजयवाड़ा हवाई अड्डे ने आज 16 उड़ानें रद्द कर दीं लेकिन पांच उड़ानें संचालित कीं.
विजयवाड़ा एयरपोर्ट से भी उड़ानें रद्द
विजयवाड़ा एयरपोर्ट के निदेशक लक्ष्मीकांत रेड्डी ने कहा, ‘कल (सोमवार) विशाखापत्तनम के लिए केवल एक उड़ान रद्द हुई थी. लेकिन आज दिल्ली और मुंबई सहित देश भर के विभिन्न गंतव्यों के लिए 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं."
120 ट्रेनें भी की गई रद्द
केवल उड़ाने ही नहीं बल्कि इस तूफान के खतरे को देखते हुए इंडियन रेलवे की तरफ से 120 ट्रेंनों को भी रद्द कर दिया गया है. एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) जोन में 27 अक्टूबर और मंगलवार को कुल 120 ट्रेनें रद्द कर दी गईं. मालूम हो कि चक्रवाती तूफान के मंगलवार शाम या रात को आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से टकराने की संभावना है.
