FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, देसी हेल्थ टॉनिक है, इन 5 समस्याओं में खाने के है बहुत फायदे

आंध्र तट पर 'मोंथा' तूफान; 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, हैवी 'डिप्रेशन' से महाराष्ट्र में फिर बारिश का संकट

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की गई, लेकिन बारिश नहीं हुई

India-Russia Deal: भारत-रूस की ऐतिहासिक साझेदारी, अब देश में बनेगा सुखोई सुपरजेट विमान

ये हैं कभी ना बंद होने वाले बिजनेस, महिलाएं भी शुरु करके कमा सकती हैं लाखों

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम

ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country

देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा

IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच

Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आंध्र तट पर 'मोंथा' तूफान; 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, हैवी 'डिप्रेशन' से महाराष्ट्र में फिर बारिश का संकट

आंध्र तट पर 'मोंथा' तूफान; 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, हैवी 'डिप्रेशन' से महाराष्ट्र में फिर बारिश का संकट

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की गई, लेकिन बारिश नहीं हुई

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की गई, लेकिन बारिश नहीं हुई

India-Russia Deal: भारत-रूस की ऐतिहासिक साझेदारी, अब देश में बनेगा सुखोई सुपरजेट विमान

भारत-रूस की ऐतिहासिक साझेदारी, अब देश में बनेगा सुखोई सुपरजेट विमान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, देसी हेल्थ टॉनिक है, इन 5 समस्याओं में खाने के है बहुत फायदे

जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, देसी हेल्थ टॉनिक है, इन 5 समस्याओं में खाने के है बहुत फायदे

ये हैं कभी ना बंद होने वाले बिजनेस, महिलाएं भी शुरु करके कमा सकती हैं लाखों

ये हैं कभी ना बंद होने वाले बिजनेस, महिलाएं भी शुरु करके कमा सकती हैं लाखों

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम

Homeभारत

भारत

आंध्र तट पर 'मोंथा' तूफान; 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, हैवी 'डिप्रेशन' से महाराष्ट्र में फिर बारिश का संकट

चक्रवात मोन्था आंध्र प्रदेश और यनम तट से टकराया है. इसके बाद महाराष्ट्र के मछलीपट्टनम, कलिंगपट्टनम, लातूर में भारी बारिश, बिजली कटौती, येलो अलर्ट जारी किया गया है

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 29, 2025, 07:58 AM IST

आंध्र तट पर 'मोंथा' तूफान; 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, हैवी 'डिप्रेशन' से महाराष्ट्र में फिर बारिश का संकट

आंध्र तट पर 'मोंथा' तूफान

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

 चक्रवात 'मोंथा' पिछले 12 घंटों में एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है. यह बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार कर गया. इस चक्रवात के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम तटों पर दस्तक देने की आशंका है. मौसम विभाग द्वारा दोपहर 12:30 बजे दिए गए अपडेट के अनुसार, अगले छह घंटों में इस भीषण चक्रवाती तूफान के कमजोर होकर एक सामान्य चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है.

जैसे ही तूफ़ान तट से टकराया, इसने पूरे क्षेत्र में भारी बारिश और 100 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं के साथ तबाही मचाई. तेज़ हवाओं ने कई जगहों पर बड़े-बड़े पेड़ उखाड़ दिए और कई ज़िलों में बिजली आपूर्ति बाधित कर दी, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. प्रशासन ने तूफ़ान से प्रभावित तटीय और निचले इलाकों में हुए नुकसान और स्थिति का आकलन शुरू कर दिया है.
 

मौसम विशेषज्ञ अमित कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पूर्व मध्य अरब सागर में अभी भी एक गहरा अवदाब बना हुआ है. इसका असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है. मध्य महाराष्ट्र में बारिश हुई है. दक्षिणी राज्य इससे प्रभावित हुए हैं. गहरा अवदाब गुजरात की ओर बढ़ रहा है. इसके चलते महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. आज 29 अक्टूबर है. मोंठ के तट से टकराने के बाद आज विदर्भ में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 60 किमी से अधिक की गति और गरज के साथ तूफानी हवाओं के साथ अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी.
 
महाराष्ट्र के कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में 30 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है. यह बारिश गरज के साथ होगी. 31 अक्टूबर को मध्य महाराष्ट्र में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी. 1 नवंबर को महाराष्ट्र में हल्की बारिश होगी. उसके बाद, बारिश धीरे-धीरे कम हो जाएगी. मौसम विभाग ने मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है. पश्चिम बंगाल की खाड़ी में इस समय 90 से 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. इसलिए, उन्हें सुरक्षा कारणों से नहीं जाना चाहिए. अरब सागर में एक गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण गहरे समुद्र में न जाने की भी सलाह दी गई है.
 
लातूर शहर समेत ज़िले के ज़्यादातर हिस्सों में एक बार फिर बारिश हुई है. 28 अक्टूबर को लातूर शहर और उसके आसपास के कई गाँवों के साथ-साथ निलंगा, देवानी, शिरुर, अनंतपाल और औसा तालुकाओं और ज़िले के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश हुई. दिवाली के बाद भी बारिश जारी रहने के कारण रबी की बुआई में देरी होने की आशंका है. 28 अक्टूबर को मंजारा बांध के दो गेट खोले जाने के बाद, मंजारा नदी के किनारे बसे गाँवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रशासन ने तेरना नदी के किनारे बसे गाँवों से भी सतर्क रहने की अपील की है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
आंध्र तट पर 'मोंथा' तूफान; 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, हैवी 'डिप्रेशन' से महाराष्ट्र में फिर बारिश का संकट
आंध्र तट पर 'मोंथा' तूफान; 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, हैवी 'डिप्रेशन' से महाराष्ट्र में फिर बारिश का संकट
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की गई, लेकिन बारिश नहीं हुई
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की गई, लेकिन बारिश नहीं हुई
India-Russia Deal: भारत-रूस की ऐतिहासिक साझेदारी, अब देश में बनेगा सुखोई सुपरजेट विमान
भारत-रूस की ऐतिहासिक साझेदारी, अब देश में बनेगा सुखोई सुपरजेट विमान
IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच
IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच
Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, देसी हेल्थ टॉनिक है, इन 5 समस्याओं में खाने के है बहुत फायदे
जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, देसी हेल्थ टॉनिक है, इन 5 समस्याओं में खाने के है बहुत फायदे
ये हैं कभी ना बंद होने वाले बिजनेस, महिलाएं भी शुरु करके कमा सकती हैं लाखों
ये हैं कभी ना बंद होने वाले बिजनेस, महिलाएं भी शुरु करके कमा सकती हैं लाखों
दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम
दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम
ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country
ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country
देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा
देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE