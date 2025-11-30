Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

Ditwah Cyclone नाम की मुसीबत हर पल भारत की तरफ तेजी से बढ़ रही है. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज ये तूफान तट से टकरा सकता है. इसी वजह से कई ट्रेनें और उड़ानों को रद्द कर दिया गया है.

चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ पहुंच रहा है. भारतीय मौसम विभाग की तरफ से इस तूफान को लेकर तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज ये तूफान तट से टकरा सकता है. इससे पहले दित्वाह ने श्रीलंका के पूर्वी तट पर भारी तबाही मचाई, जहां 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. NDRF और SDRF की टीमें भी तूफान की भयावहता को देखते हुए हाई-अलर्ट पर हैं.

उड़ानें और ट्रेनें की गई रद्द

चक्रवात दित्वाह की गंभीर स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की 6वीं बटालियन की पांच टीमें गुजरात के वडोदरा से चेन्नई एयरलिफ्ट कर तमिलनाडु में तैनाती के लिए भेजी गई हैं. ये टीमें फॉल वाटर रेस्क्यू और सीएसएसआर उपकरणों से पूरी तरह लैस हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सकें. इतना ही नहीं चेन्नई एयरपोर्ट ने रविवार के लिए कुल 47 उड़ानें रद्द कर दी हैं जिनमें 36 घरेलू और 11 अंतरराष्ट्रीय सेवाएं शामिल हैं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगे भी उड़ानों में और व्यवधान हो सकते हैं. इस तूफान की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं.

सतर्क रहने की अपील

इसके असर से शनिवार को तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हुई जिसमें रामनाथपुरम और नागपट्टिनम सबसे ज्यादा प्रभावित रहे. कई स्थानों पर जलभराव और तेज हवाओं से जनजीवन पर असर पड़ा है. मौसम विभाग का कहना है कि दित्वाह रविवार को दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों तक पहुंच जाएगा. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सरकारों ने बताया है कि वे किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण तैयार हैं. प्रशासन ने हर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है.

