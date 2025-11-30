FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

फायरिंग में 4 लोगों की मौत, 10 घायल | कैलिफोर्निया- हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर

लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर

Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Foods For Boost Immunity: सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष

रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष

बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम

बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम

Homeभारत

भारत

Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

Ditwah Cyclone नाम की मुसीबत हर पल भारत की तरफ तेजी से बढ़ रही है. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज ये तूफान तट से टकरा सकता है. इसी वजह से कई ट्रेनें और उड़ानों को रद्द कर दिया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 30, 2025, 08:15 AM IST

Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

Ditwah Cyclone

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ पहुंच रहा है. भारतीय मौसम विभाग की तरफ से इस तूफान को लेकर तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज ये तूफान तट से टकरा सकता है. इससे पहले दित्वाह ने श्रीलंका के पूर्वी तट पर भारी तबाही मचाई, जहां 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. NDRF और SDRF की टीमें भी तूफान की भयावहता को देखते हुए हाई-अलर्ट पर हैं. 

उड़ानें और ट्रेनें की गई रद्द

चक्रवात दित्वाह की गंभीर स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की 6वीं बटालियन की पांच टीमें गुजरात के वडोदरा से चेन्नई एयरलिफ्ट कर तमिलनाडु में तैनाती के लिए भेजी गई हैं. ये टीमें फॉल वाटर रेस्क्यू और सीएसएसआर उपकरणों से पूरी तरह लैस हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सकें. इतना ही नहीं चेन्नई एयरपोर्ट ने रविवार के लिए कुल 47 उड़ानें रद्द कर दी हैं जिनमें 36 घरेलू और 11 अंतरराष्ट्रीय सेवाएं शामिल हैं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगे भी उड़ानों में और व्यवधान हो सकते हैं. इस तूफान की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं. 

सतर्क रहने की अपील

इसके असर से शनिवार को तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हुई जिसमें रामनाथपुरम और नागपट्टिनम सबसे ज्यादा प्रभावित रहे. कई स्थानों पर जलभराव और तेज हवाओं से जनजीवन पर असर पड़ा है. मौसम विभाग का कहना है कि दित्वाह रविवार को दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों तक पहुंच जाएगा. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सरकारों ने बताया है कि वे किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण तैयार हैं. प्रशासन ने हर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Foods For Boost Immunity: सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी
सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम
बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम
भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास होता है?
भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास होता है?
भारत में लॉन्च हुआ Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट, साथ मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, जानें कब लगेगी सेल
भारत में लॉन्च हुआ Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट, साथ मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, जानें कब लगेगी सेल
MORE
Advertisement
धर्म
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
MORE
Advertisement