Cyclone Akvan: साइक्लोन 'अकवान' को लेकर तमिलनाडु से तेलंगाना तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं निचले इलाकों में बाढ़ की भी चेतावनी दी गई है.

ओडिशा में 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी है

आंध्र प्रदेश में दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है

Cyclone Akvan: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'अकवान' (Akvan) लगातार ताकतवर हो रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, साइक्लोन 19 नवंबर तक अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके बाद 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का अनुमान है. लैंडफाॅल से समय तूफान की स्पीड 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, साइक्लोन का आंध्र प्रदेश और यानम के तट पर नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच लैंडफाॅल हो सकता है. तूफान के प्रभाव से तटीय आंध्र प्रदेश में 19 और 20 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ इलाकों में बहुत अधिक भारी बारिश भी हो सकती है. तूफान और भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा 'अकवान'?

'अकवान' पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव है और उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. 18 नवंबर (बुधवार) सुबह करीब 5:30 बजे तक पिछले 6 घंटों में इसकी स्पीड करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. मौसम विभाग लगातार साइक्लोन की दिशा और स्पीड पर नजर बनाए हुए है. लैंडफॉल का सटीक स्थान साइक्लोन के आगे बढ़ने के साथ बदल सकता है.

IMD के मुताबिक, तटीय इलाकों में तूफान का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. भारी बारिश, आंधी और संभावित बाढ़ को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

SEVERE CYCLONIC STORM “AKVAN” UPDATE 🌪️ The Severe Cyclonic Storm “Akvan” over the Bay of Bengal is likely to cross the North Andhra Pradesh–Yanam and South Odisha coasts between Machilipatnam and Puri by noon on 20th November 2026. Expected Wind Speed: 90–100 kmph, gusting to 110 kmph. ⚠️ Coastal Andhra Pradesh, Yanam and Odisha should remain alert and follow the latest official weather advisories. Stay updated. Stay Safe! #CycloneAkvan #CycloneAlert #IMD #WeatherUpdate #AndhraPradesh #Odisha #CycloneWarning @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA November 18, 2026

आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट

चक्रवात के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के सात जिलों में 19 नवंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. इनमें काकीनाडा, कोनसीमा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, एलुरु, कृष्णा और बापटला शामिल हैं। इन इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. IMD ने आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है.

2 लाख लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी

ओडिशा सरकार ने भी चक्रवात से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं. राज्य में 2,04,070 लोगों को संभावित रूप से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पहचान की गई है. इनमें अकेले गंजाम जिले के 1,21,597 लोग शामिल हैं. प्रशासन ने आठ जिलों के 87 ब्लॉक में 1,902 संवेदनशील स्थान चिह्नित किए हैं. राहत और बचाव के लिए 74 टीमें तैनात की गई हैं.

तमिलनाडु से तेलंगाना तक बारिश का अलर्ट

साइक्लोन का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना समेत कई राज्यों में देखने को मिल सकता है. तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में 19 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 19 और 20 नवंबर को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम, महबूबाबाद और सूर्यापेट में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें - 'भारत में आर्थिक आपदा आने वाली है', कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी; BJP बोली- लीडर ऑफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा