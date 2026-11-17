Cyclone Akvan: मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 17 नवंबर से लगातार भारी बारिश शुरू होने की संभावना है.

इससे पहले साइक्लोन अर्नब ने ओडिशा में भारी तबाही मचाई थी

साइक्लोन अक्वान का असर तमिलनाडु से बंगाल तक दिखेगा

Cyclone Akvan: बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन 'अक्वान' (Cyclone Akvan) अब गंभीर रूप ले रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, साइक्लोन 19 नवंबर तक खतरनाक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यानम के तटों से टकराने की आशंका है. तूफान के दौरान करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है.

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, चक्रवात अक्वान बंगाल की खाड़ी से उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. 17 नवंबर की शाम तक इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 19 नवंबर की सुबह तक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है. इसके बाद यह आंध्र प्रदेश और यानम के तटों की ओर बढ़ेगा. IMD के मुताबिक, 20 नवंबर को दोपहर के आसपास नेल्लोर और टूनी के बीच इसके लैंडफॉल की संभावना है.

आंध्र प्रदेश में 204 MM से ज्यादा होगी बारिश

चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 19 नवंबर से बहुत भारी बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर 24 घंटे में 204 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान है. ओडिशा के दक्षिणी तटीय जिलों में भी 19 और 20 नवंबर को बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

Amaravati, Andhra Pradesh: Cyclone Aqwan over the Bay of Bengal is expected to intensify into a very severe cyclonic storm and cross the Andhra Pradesh coast between Nellore and Tuni by Friday afternoon, bringing winds of up to 145 kmph and extremely heavy rainfall. Fishermen have been advised not to venture into the sea. — IANS (@ians_india) November 17, 2026

तमिलनाडु से बंगाल तक तूफान का असर

अक्वान का असर केवल आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक सीमित नहीं रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 17 नवंबर से लगातार भारी बारिश शुरू होने की संभावना है. इन इलाकों में 18 और 19 नवंबर को मौसम और खराब हो सकता है. वहीं तेलंगाना, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में भी 19 और 20 नवंबर को बारिश होने का अनुमान है.

इस साल का तीसरा साइक्लोन

चक्रवात अक्वान इस साल उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला तीसरा साइक्लोन है. इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल हैं. इससे पहले आंध्र प्रदेश को चक्रवात अर्नब और मुरासु साइक्लोन का सामना करना पड़ा था.

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