Cyclone Akvan: साइक्लोन 'अकवान' को लेकर ओडिशा सरकार अलर्ट मोड पर है. 448 साइक्लोन शेल्टर शुरू कर दिए हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा अतिरिक्त शेल्टर केंद्र तैयार किए जा रहे हैं.

साइक्लोन से निपटने के लिए ओडिशा में ODRAF और NDRF की टीमें तैनात की गईं हैं (फोटो - PTI)

साइक्लोन 'अकवान' 20 नवंबर को दोपहर में लैंडफाॅल करेगा

ओडिशा में 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है

Cyclone Akvan: बंगाल की खाड़ी में एक्टिव साइक्लोन ‘अकवान’ का रुख ओडिशा की ओर होने के संकेतों के बाद राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 18 नवंबर तक 11 जिलों से करीब 50 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. हालात पर नजर रखने और राहत-बचाव कार्यों की निगरानी के लिए सरकार ने 16 सीनियर IAS अधिकारियों की तैनात की है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर के SRC कंट्रोल रूम में उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. सरकार ने 10 सीनियर IAS अधिकारियों को कंट्रोल रूम में 24 घंटे निगरानी के लिए तैनात किया है. इसके अलावा 6 IAS अधिकारियों को संवेदनशील और तटीय जिलों में तैनात किया गया है.

11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले 48 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इनमें मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा, कालाहांडी, गजपति, गंजाम, कंधमाल, बौध, पुरी, नयागढ़ और खुर्दा जिले शामिल हैं.

ओडिशा-आंध्र प्रदेश तट पर होगा लैंडफाॅल

IMD के मुताबिक, साइक्लोन 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच तट से टकरा सकता है. इसके साथ तेज आंधी और भारी बारिश होने की संभावना है.

The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral Bay of Bengal moved northwards with the speed of 17 kmph during past 06 hours and lay centered at 1130 hours IST of today, the 19th November, 2026 over the same region, near Latitude 15.4°N and Longitude 85.2°E, about 390 km east-southeast of Narsapur (Andhra Pradesh), 350 km south-southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 430 km south of Gopalpur (Odisha) and 490 km south of Puri ( Odisha) and 600 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu). It is likely to move north-northwestward and cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, close to Gopalpur, by noon of 20th November, 2026 with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph. November 19, 2026

74 बचाव टीमें तैनात

साइक्लोन से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने 74 बचाव टीमें तैनात की हैं. इनमें ODRAF की 60 और NDRF की 14 टीमें शामिल हैं. इसके अलावा 20 टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 20.5 करोड़ रुपये अग्रिम जारी किए हैं. गंजाम को 5 करोड़ रुपये, 15 जिलों को एक-एक करोड़ रुपये और मलकानगिरी को 50 लाख रुपये दिए गए हैं.

1,313 गर्भवती महिलाएं शिफ्ट

राज्य सरकार ने 448 साइक्लोन शेल्टर शुरू कर दिए हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा अतिरिक्त शेल्टर केंद्र तैयार किए जा रहे हैं. अब तक 1,313 गर्भवती महिलाओं को एहतियातन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया जा चुका है.

स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र बंद

गंजाम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और कंधमाल में 19 से 21 नवंबर तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रविवार तक रद्द कर दी गई हैं.

बंगाल-तमिलनाडु में भी दिखेगा असर

अकवान का असर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में बारिश हो सकती है. कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर के इलाकों में मौसम खराब रहने का अनुमान है. तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है.

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