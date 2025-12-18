Cyber fraud: Facebook पर इश्कबाजी पड़ी भारी, 'अनन्या' बनकर बैंककर्मी से ठगे 92 लाख, ऐसे तैयार किया था पूरा प्लान

यूपी के कानपुर से साइबर ठकी का एक नया मामला सामने आया है. यहां पर फेसबुक के जरिए एक ठग ने बैंक कर्मचारी से करीब 92 लाख रुपये ठग लिए. आइए जानते है क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है. यूपी के कानपुर में साइबर ठगों ने एक नया तरीका अपनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के क्लर्क को हनीट्रैप में फंसाकर करीब 92 लाख रुपये की ठगी कर ली. दरअसल इस पूरे मामले की जड़ सोशल मीडिया पर शुरू हुआ प्रेम हैं. इस मामले में एक युवती ने खुद को सफल कारोबारी बताकर पीड़ित का भरोसा जीता और फिर निवेश के नाम पर बड़ा फ्रॉड किया. लेकिन जब तक पीड़ित को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

जून 2025 में हुई थी शुरूआत

साइबर थाने में इस मामले कि शिकायत दर्ज कराई गई. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बता दें कि पीड़ित अनिल कुमार मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले हैं और वर्तमान में परिवार सहित कानपुर के चकेरी क्षेत्र के सनिगवां में रहते हैं. उनकी पोस्टिंग फतेहपुर की SBI ब्रांच में क्लर्क के पद पर है. अनिल कुमार ने बताया है कि जून 2025 में फेसबुक पर 'अनन्या वर्मा' नाम की एक युवती ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी.

दोनों के बीच शुरू हई बात चीत

जैसे ही अनिल ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की दोनों के बीच मैसेंजिग के जरिए बातचीत शुरू हो गई. युवती ने खुद को एक सफल बिजनेस वुमेन बताया और धीरे-धीरे बातचीत को व्यक्तिगत स्तर पर ले गई. कुछ दिनों बाद दोस्ती गहरी होने पर युवती ने अनिल से व्हाट्सएप नंबर मांगा और बातचीत वहां शिफ्ट हो गई.इस दौरान अनन्या ने दावा किया कि वह निवेश करके हर महीने 80 लाख रुपये तक कमा रही है. इतना ही नहीं अधिक मुनाफे के लिए उसने अनिल को निवेश करने के लिए प्रेरित किया.

धीरे-धीरे जाल में फंसते गए अनिल

भरोसा जीतने के लिए 6 सितंबर 2025 को युवती ने अनिल के पते पर एक खूबसूरत फूलों का बुके भिजवाया. इस जेस्चर से अनिल का विश्वास और मजबूत हो गया. इसके बाद 22 सितंबर 2025 को अनन्या ने व्हाट्सएप पर एक लिंक शेयर किया. लिंक खोलने पर एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कंपनी की वेबसाइट नजर आई. युवती के कहने पर अनिल ने गारंटी कोड डाला और निवेश की प्रक्रिया शुरू की. युवती ने वेबसाइट पर शुरूआती निवेश में मुनाफा दिखाया जिससे अनिल और उत्साहित हो गया. धीरे-धीरे अतिरिक्त फीस, टैक्स या अन्य नामों पर और पैसे मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। अनिल ने कई किस्तों में कुल 92 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए.

जब पैसे निकालने कोशिश की

जब अनिल ने अपना निवेश निकालने की कोशिश की तो वेबसाइट पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. पैसे विड्रॉल नहीं हो रहे थे और युवती का नंबर भी बंद हो गया. तब जाकर अनिल को एहसास हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं. साइबर फ़्रॉड के जानकार बताते है कि यह एक क्लासिक हनीट्रैप और इनवेस्टमेंट स्कैम का मामला है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई हैं.

