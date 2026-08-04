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भारत

'मेडल लाए हरियाणा और CWG 2030 मिले गुजरात को, क्यों?', दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए सवाल, बबीता फोगाट ने दिया जवाब

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होगा, लेकिन इसके ऐलान के साथ ही देश में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 04, 2026, 03:04 PM IST

'मेडल लाए हरियाणा और CWG 2030 मिले गुजरात को, क्यों?', दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए सवाल, बबीता फोगाट ने दिया जवाब

बबीता फोगाट और दीपेंद्र हुड्डा (Image Source- X)

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  • कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का जिम्मा आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद को सौंपा गया
  • हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अहमदाबाद को मेजबानी देने पर सवाल उठाया 
  • उन्होंने मांग की कि हरियाणा को इस आयोजन की मेजबानी या सह-मेजबानी मिलनी चाहिए
  • 2026 खेलों में 13 गोल्ड मेडल में से अकेले 7 गोल्ड हरियाणा के एथलीटों ने जीते

ग्लासगो में बीते रविवार (2 अगस्त 2026) को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 खत्म हुए हैं. समापन समारोह के दौरान ग्लासगो ने आधिकारिक तौर पर झंडा और बैटन भारत को सौंप दिया, क्योंकि अगला यानी 2030 का संस्करण अहमदाबाद में आयोजित होने वाला है. इस झंडे और बैटन को भारत की तरफ से दिग्गज एथलीट और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी. टी. उषा और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने ग्रहण किया.

इससे पहले भारत 2010 में दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी कर चुका है. ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश बनने जा रहा है जिसे दो बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का मौका मिला है. लेकिन जैसे ही 2030 के खेलों के लिए गुजरात का नाम सामने आया, देश के अंदर इस पर राजनीति गरमा गई. 

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए सवाल

हरियाणा से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को (3 अगस्त 2026) इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है. उनका सवाल है कि जब देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं, तो फिर खेलों का आयोजन गुजरात में क्यों कराया जा रहा है? संसद के बाहर साथी सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने तंज कसा, "मेडल लाए हरियाणा और खेल मिले गुजरात को."  

 

'13 गोल्ड में से अकेले 7 गोल्ड हरियाणा के एथलीटों ने जीते'

उन्होंने मांग रखी कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी या सह-मेजबानी हरियाणा को मिलनी चाहिए. अगर इस बार के प्रदर्शन पर नजर डालें तो ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड मेडल शामिल हैं. इन 13 गोल्ड में से अकेले 7 गोल्ड हरियाणा के एथलीटों ने जीते. इसके अलावा हरियाणा के खिलाड़ियों ने दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ मेडल भी देश की झोली में डाला. 

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की खिलाड़ियों की तारीफ

हुड्डा ने सोशल मीडिया पर राज्यों के हिसाब से मेडलों का आंकड़ा शेयर करते हुए दिखाया कि इस बार हरियाणा के हिस्से 11 मेडल आए, जबकि गुजरात का खाता भी नहीं खुला. वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और कहा कि इस शानदार प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि हरियाणा देश का सबसे मजबूत स्पोर्ट्स हब है.  

 

बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने किया पलटवार

दीपेंद्र हुड्डा के बयानों पर भारतीय महिला पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने जोरदार पलटवार किया. कॉमनवेल्थ गेम्स में तीन बार मेडल जीत चुकीं बबीता ने सवाल दागा कि जब 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई थी?

बबीता ने कहा, "हुड्डा 10 साल तक हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, लेकिन उस दौरान उन्हें हरियाणा में कोई बड़ा आयोजन कराने का ख्याल क्यों नहीं आया? वे हरियाणा में एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट तक तो आयोजित करवा नहीं पाए." बबीता फोगाट ने आगे कहा कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश की होती है.  

 

राहुल गांधी पर भी निशाना साधा

महिला पहलवान ने कहा कि देश में कहीं भी खेल हों, नाम भारत का ही होता है. इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. बबीता ने कहा कि ग्लासगो खेलों में हमारे खिलाड़ियों के दम पर भारत दुनिया में चौथे नंबर पर रहा, लेकिन राहुल गांधी ने इन खिलाड़ियों के लिए एक बधाई का ट्वीट तक नहीं किया और अब संसद के बाहर हरियाणा के नाम पर राजनीति का नाटक किया जा रहा है.

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