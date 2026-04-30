जबलपुर-बरगी डैम में पर्यटकों से भरा क्रूज में पलटा, 4 शव बरामद- 30 लोग थे सवार

Jabalpur-Bargi Dam Accident: मध्य प्रदेश के जलबलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है. बरगी डैम में पर्यटकों से भरा क्रूज में पलट गया है, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है

मध्य प्रदेश के जलबलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है. बरगी डैम में पर्यटकों से भरा क्रूज में पलट गया है, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. इस क्रूज में कुल 30 लोग सवार थे, जिसमें अभी भी कुछ लोग लापता है. हालांकि NDRF और SDRF की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.

जानकारी के अनुसार, बचाव अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. अधिकारियों का मानना है कि अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज तूफान के कारण क्रूज ने अपनी संतुलन खो दिया और पलट गया.

खबर अपडेट हो रही है...