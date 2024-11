मणिपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. जिरिबाम जिले में सीआरपीएफ ने मुठभेड़ में 11 कुकी उग्रवादियों को ढेर कर दिया है. इस एनकाउंटर में एक CRPF जवान भी घायल हुआ है. सैनिक को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया है. बताया जा रहा है कि ये उग्रवादी बोरोबेकरा में एक पुलिस स्टेशन पर अटैक करने आए थे. मणिपुर में पिछले साल से जातीय संघर्ष चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, जिरीबाग के बोरोबेकरा में सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे कुकी उग्रवादियों ने CRPF कैंप पर हमला कर दिया था. जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ के जवानों ने भी फायरिंग की. जिसमें 11 कुकी उग्रवादी मारे गए. उनके पास से 4 सेल्फ लोडिंग राइफल (SLR), 3 एके 47, एक आरपीजी समेत गोला-बारूद बरामद हुए हैं.

पहाड़ियों से की गोलीबारी

इंफाल पूर्व जिले में सोमवार सुबह उग्रवादियों ने पहाड़ियों से गोलीबारी की थी. जिसमें खेत में काम कर रहा एक किसान घायल हो गया था. जातीय संघर्ष से जूझ रही इंफाल घाटी में खेतों में काम कर रहे किसानों पर पहाड़ी इलाकों के उग्रवादियों द्वारा लगातार तीसरे दिन हमला किया गया. अधिकारियों ने बताया कि हमलों के कारण घाटी के बाहरी इलाकों में रहने वाले कई किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं और इससे धान की फसल की कटाई प्रभावित हो रही है.

