Delhi Crime News: दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, आईएसबीटी पर किया गया हमला

मंदिर से घर लौट रहे लॉरेंस बिश्नोई की गाड़ी पर स्कूटी सवार बदमाशों ने हमला कर दिया. बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें वकील के साथी घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

मंगलवार देर दिल्ली स्थित कश्मीरी गेट इलाके में लॉरेंस बिश्नोई के वकिल पर हमला हो गया. यहां देर रात हथियार बंद बदमाशों में लॉरेंस बिश्नोई के वकिल की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की. इसके बाद बदमाश फरार हो गये. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. कार के पीछे की तरफ फायरिंग की गई, जिसकी वजह शीशा टूट गया.

गाड़ी में 5 लोग थे सवार

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री अपने 4 दोस्तों के साथ मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर आए थे. वे रात करीब दस बजे यहां से कार में बैठकर निकले ही थे. इसीबीच स्कूटी सवार 3 युवकों ने उनकी गाड़ी पर पीछे से गोलियां चलाना शुरू कर दिया. बदमाशों से कार सवार वकील को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन 4 राउंड फायरिंग कर बदमाश फरार हो गये. वहीं एक गोली वकील दीपक खत्री के साथ कार में पीछे बैठे शख्स को लगी है.

अस्पताल में भर्ती कराकर जांच में जुटी पुलिस

वकील ने आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची आईएसबीटी पुलिस ने मामले की संज्ञान पुलिस ने कार सवार घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. वहीं पुलिस को बताया यगा दीपक खत्री लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

गनीमत रही की हम बच गये

हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री ने बताया कि हम मंदिर में दर्शन करने आए थे. यहां से हम पांच साथी अपनी गाड़ी में सवार होकर घर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान स्कूटी पर आए बदमाशों से गाड़ी के पीछे से गोलियां चलाना शुरू कर दिया. इससे गाड़ी में पीछे बैठे वकील के साथी संदीप को कंधे में गोली लगी. बदमाश 4 राउंड फायरिंग कर फरार हो गये. संदीप को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.



