Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला

West Bengal Gangrape: आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई हैवानियत की घटना सभी को याद होगी. लेकिन अब पश्चिम बंगाल के एक और मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है.

West Bengal Gangrape: पश्चिम बंगाल से एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. मामला दुर्गापुर का है. दरअसल यहां पर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ओडिशा के जलेश्वर से आई छात्रा डॉक्टरों की पढ़ाई कर रही थी. इस छात्रा के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़िता के पिता ने जब बेटी के साथ हुई दरिंदगी की खबर सुनी तो उनकी आंखें छलक आई. लड़की के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशासन व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं.

दुर्गापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करती थी पढ़ाई

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए पीड़िता के पिता ने बताया, कि रात के 10 बजे उसकी सहेली ने फोन कर बताया कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है. पिता ने बताया कि उनका परिवार उड़िशा के जलेश्वर में रहता हैं. मेरी बेटी दुर्गापुर में पढ़ाई करती थी. कल वो अपने एक सहपाठी के साथ रात के समय डिनर के लिए हॉस्टल से बाहर निकली थी. तभी रात करीब 8 और 9 बजे के बीच कुछ लोग वहां आए और उसके दोस्त को वहां से भगा दिया फिर बेटी के साथ गैंग रेप किया.

प्रशासन पर खड़े कुए कई सवाल

पीड़ित छात्रा के पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी का जिम्मेदार प्रशासन को बताया है. उन्होंने दुर्गापुर प्रशासन व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए. ड़िता के पिता ने कहा,'घटना वाली जगह हॉस्टल से दूर थी और वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है... इतनी गंभीर घटना हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यहां कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं...'

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पीड़िता सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और उसके साथ ये दरिंदगी मेडिकल कैंपस के बाहर हुई. पीड़ित छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पीड़ित छात्रा के माता-पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर दुर्गापुर न्यू टाउन थाने में मामला दर्ज करवाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई लेकिन अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया हैं.

