Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर

Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला

Grains For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को फिल्टर करते हैं ये अनाज, डाइट में ऐसे करें शामिल

Hair Colour करने के बाद कुछ ही दिनों में उतर जाता है रंग? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

रश्मिका मंदाना ने लेटेस्ट वीडियो में फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, विजय देवरकोंडा भी दिखा चुके हैं ऐसी अंगूठी

IND vs WI 2nd Test Day 2 Highlights: गिल का शतक, फिर वेस्टइंडीज ने गंवाए 4 विकेट; दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म

बिहार में 100 सीटों पर ताल ठोकेगी AIMIM,असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को थर्ड फ्रंट बनाने की कर रहे तैयारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला

Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला

Grains For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को फिल्टर करते हैं ये अनाज, डाइट में ऐसे करें शामिल

Grains For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को फिल्टर करते हैं ये अनाज, डाइट में ऐसे करें शामिल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर

नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर

Homeभारत

भारत

Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला

West Bengal Gangrape: आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई हैवानियत की घटना सभी को याद होगी. लेकिन अब पश्चिम बंगाल के एक और मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 11, 2025, 06:06 PM IST

Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला

Medical Student Gang Raped

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

West Bengal Gangrape: पश्चिम बंगाल से एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. मामला दुर्गापुर का है. दरअसल यहां पर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ओडिशा के जलेश्वर से आई छात्रा डॉक्टरों की पढ़ाई कर रही थी. इस छात्रा के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़िता के पिता ने जब बेटी के साथ हुई दरिंदगी की खबर सुनी तो उनकी आंखें छलक आई. लड़की के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशासन व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं. 

दुर्गापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करती थी पढ़ाई

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए पीड़िता के पिता ने बताया, कि रात के 10 बजे उसकी सहेली ने फोन कर बताया कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है. पिता ने बताया कि उनका परिवार उड़िशा के जलेश्वर में रहता हैं. मेरी बेटी दुर्गापुर में पढ़ाई करती थी. कल वो अपने एक सहपाठी के साथ रात के समय डिनर के लिए हॉस्टल से बाहर निकली थी. तभी रात करीब 8 और 9 बजे के बीच कुछ लोग वहां आए और उसके दोस्त को वहां से भगा दिया फिर बेटी के साथ गैंग रेप किया.

प्रशासन पर खड़े कुए कई सवाल

पीड़ित छात्रा के पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी का जिम्मेदार प्रशासन को बताया है. उन्होंने दुर्गापुर प्रशासन व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए. ड़िता के पिता ने कहा,'घटना वाली जगह हॉस्टल से दूर थी और वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है... इतनी गंभीर घटना हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यहां कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं...'

मामले की जांच में जुटी पुलिस 

पीड़िता सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और उसके साथ ये दरिंदगी मेडिकल कैंपस के बाहर हुई. पीड़ित छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पीड़ित छात्रा के माता-पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर दुर्गापुर न्यू टाउन थाने में मामला दर्ज करवाया है.  पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई लेकिन अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन
Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन
नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर
नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर
Hair Colour करने के बाद कुछ ही दिनों में उतर जाता है रंग? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां
Hair Colour करने के बाद कुछ ही दिनों में उतर जाता है रंग? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां
Womens ODI World Cup Winners List: अब तक किन टीमों ने जीता है महिला वर्ल्ड कप का खिताब, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
Womens ODI World Cup Winners List: अब तक किन टीमों ने जीता है महिला वर्ल्ड कप का खिताब, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE