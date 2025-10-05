Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला

Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Crime news: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा. दरअसल यहां पर गुस्साई पत्नी को शांत करने गए पति पर पत्नी ने हमला कर दिया और उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाला.
Crime news: ऐसा कहा जाता है कि किसी के झगड़े में पड़ने से खुद का ज्यादा नुकसान हो सकता है. इस घटना में ये कथन एकदम सही बैठता है. दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की लैलूंगा विधानसभा में आने वाले ग्राम बनेकेला क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है. यहां पर रहने वाले 33 वर्षीय राजमिस्त्री अनिल राठिया ने घर में अपनी पत्नी और बहन के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया तो गुस्से में उसकी पत्नी ने अपने पति के साथ हैवानियत भरा व्यवहार कर दिया.
पत्नी और बहन के बीच हो रहा था झगड़ा
पत्नी ने इतनी गुस्सा में थी कि उसने बिना सोचे समझे अपने पति का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया. शुक्रवार 3 अक्टूबर की दोपहर पत्नी उसकी बहन के साथ किसी बात पर झगड़ रही थी. पत्नी की उम्र 30 साल बताई जा रही है. दोनों के बीच बढ़ते विवाद को देखकर पति से रहा नहीं गया और उसने पत्नी को दूसर करते हुए दोनों को शांत करने का प्रयास किया. तो अपन पति अनिल को पीटते हुए घर में रखें धारदार हथियार से उसका गुप्तांग काट दिया.
यह भी पढ़ें- बद्रीनाथ के बाद अब इस दिन बंद होंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट,जानें चारधाम यात्रा कब तक रहेगी चालू
दर्द से तड़पता हुआ युवक जमीन पर गिरा
इस घटना के बाद युवक दर्द से तड़पता हुआ तुरंत जमीन पर गिर गया. परिजन और पड़ोसियों को इसकी जानकारी लगते ही घायल अनिल को तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि युवक अनिल राठिया राजमिस्त्री का काम करता है. अनिल का परिवार आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति में है. पड़ोसियों ने ये भी बताया है कि झगड़े के समय घर में और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने इस झगड़ा सुलझाने की कोशिश की थी. घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है. शिकायत के बाद पुलिस पत्नी के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है.
