Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म

पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला

गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल  

क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

सुबह शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लें Vitamin D की हो गई है कमी, दिन में इस समय धूप में बैठना करें शुरू

IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह

Crime news: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा. दरअसल यहां पर गुस्साई पत्नी को शांत करने गए पति पर पत्नी ने हमला कर दिया और उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाला.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 05, 2025, 08:38 PM IST

Crime news: ऐसा कहा जाता है कि किसी के झगड़े में पड़ने से खुद का ज्यादा नुकसान हो सकता है. इस घटना में ये कथन एकदम सही बैठता है. दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की लैलूंगा विधानसभा में आने वाले ग्राम बनेकेला क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है. यहां पर रहने वाले 33 वर्षीय राजमिस्त्री अनिल राठिया ने घर में अपनी पत्नी और बहन के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया तो गुस्से में उसकी पत्नी ने अपने पति के साथ हैवानियत भरा व्यवहार कर दिया. 

पत्नी और बहन के बीच हो रहा था झगड़ा

पत्नी ने इतनी गुस्सा में थी कि उसने बिना सोचे समझे अपने पति का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया. शुक्रवार 3 अक्टूबर की दोपहर पत्नी उसकी बहन के साथ किसी बात पर झगड़ रही थी. पत्नी की उम्र 30 साल बताई जा रही है. दोनों के बीच बढ़ते विवाद को देखकर पति से रहा नहीं गया और उसने पत्नी को दूसर करते हुए दोनों को शांत करने का प्रयास किया. तो अपन पति अनिल को पीटते हुए घर में रखें धारदार हथियार से उसका गुप्तांग काट दिया. 

यह भी पढ़ें- बद्रीनाथ के बाद अब इस दिन बंद होंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट,जानें चारधाम यात्रा कब तक रहेगी चालू

दर्द से तड़पता हुआ युवक जमीन पर गिरा

इस घटना के बाद युवक दर्द से तड़पता हुआ तुरंत जमीन पर गिर गया. परिजन और पड़ोसियों को इसकी जानकारी लगते ही घायल अनिल को तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि युवक अनिल  राठिया राजमिस्त्री का काम करता है. अनिल का परिवार आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति में है. पड़ोसियों ने ये भी बताया है कि झगड़े के समय घर में और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने इस झगड़ा सुलझाने की कोशिश की थी. घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है. शिकायत के बाद पुलिस पत्नी के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है. 
 

