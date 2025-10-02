Crime news: सनकी प्रेमी ने पानी के ड्रम में डुबोकर की प्रमिका की हत्या, फिर थाने जाकर किया सरेंडर, जानें पूरा मामला

Crime news: मध्य प्रदेश के देवास से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पानी से भरे ड्रम डुबोकर हत्या कर दी.

Crime news: मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले को सुनकर आप चौंक जाएंगे. यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पानी से भरे ड्रम में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया. शव को हाथ-पैर बांधकर कमरे में छोड़ दिया और खुद फरार हो गया. यह पूरा मामला वैशाली एवेन्यू कॉलोनी का है. 29 सितंबर को युवती अपने घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी.

गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई दर्ज

कुछ देर इंतजार करने के बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि युवती का मोनू उर्फ मनोज चौहान नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था. इसी बीच आरोपी ने परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि वे दोनों कहीं जा रहे हैं. लेकिन बुधवार दोपहर उसने अचानक परिजनों को मैसेज कर बताया कि वह युवती की हत्या कर चुका है और शव उसके कमरे में है.

पानी के ड्रम के अंदर निकला शव

पुलिस ने तत्काल वैशाली एवेन्यू स्थित किराए के मकान का ताला तोड़ा तो अंदर पानी के ड्रम के पास बेडशीट से ढका शव मिला. मृतका की पहचान लक्षिता के रूप में हुई है. ये युवती गरबे की पोशाक में थी और शव खराब हालात में मिला. शव पानी में डले रहने की वजह से पूरी तरह से फूल गया था. उधर शाम को आरोपी मोनू चौहान खुद सिटी कोतवाली पहुंचा और सरेंडर कर दिया.

शव को पोस्टमार्टर के लिए भेजा

उसने पुलिस को बताया कि वह युवती से बेहद प्यार करता था लेकिन उसे किसी और के संपर्क में पाकर गुस्से में हत्या कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टर के लिए इंदौर भेज दिया और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही हैं.

