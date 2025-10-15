बेटी के टूटे सपनों का बोझ नहीं उठा पा रहा पिता, दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले-अब बंगाल छोड़ना चाहता हूं

दुर्गापुर गैंगरेप केस में अब पीड़िता के पिता ने बड़ा बयान दिया है उनका कहना है कि किसी और के लिए बंगाल सोने का होगा लेकिन मेरे लिए ये दुख का राज्य हैं. उन्होंने कहा कि अब वह बंगाल को छोड़ना चाहते हैं.

दुर्गापुर गैंगरेप केस ने एक बार फिर से पूरे पश्चिम बंगाल को हिला कर रख दिया है. मामले में अब पीड़िता के पिता का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि वे अब बंगाल छोड़कर अपने गृह राज्य ओडिशा लौटना चाहते हैं. पिता ने कहा, ‘बाकियों के लिए बंगाल भले ही सोने का हो, लेकिन मेरे लिए यह अब दर्द का राज्य बन गया है. मैं यहां से जल्द निकलना चाहता हूं.' दरअसल इस मामले में सोमवार को पीड़िता के सहपाठी को कोर्ट में पेश किया गया था.

पीड़िता के दोस्त से की जा रही पूछताछ

जिसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. यह वही लड़का है जिसके साथ पीड़िता घटना की रात डिनर पर गई थी. पिता ने आगे कहा कि 'मेरी बेटी का दोस्त गिरफ्तार हुआ है. मैन कहा है कि वह दोषी है लेकिन आगे की जांच में जो भी सही निकलेगा वहीं सही होगा.' उन्होंने आगे कहा कि अगर CBI की जांच होती है तो ज्यादा बेहतर परिणाम हो सकता है. लेकिन यह निर्णय लेना राज्य सरकार की काम हैं.

पीड़िता ने सीएम से की अपील

पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी भावुक अपील की, ‘ममता दीदी, आप मेरे लिए मां जैसी हैं. अगर मुझसे कोई गलती हुई है या कुछ गलत कहा गया है, तो मुझे माफ कर दीजिए.’ पिता ने रोते हुए कहा, ‘मेरी बेटी के सारे सपने खत्म हो गए हैं. कोई भी लड़की अब वह दर्द न झेले, जो मेरी बेटी ने सहा है.’

दुर्गापुर के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी छात्रा

बता दें कि पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली थी और वह दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थी. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पीड़िता का सहपाठी भी शामिल है. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और फॉरेंसिक जांच के लिए कपड़े और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं.

