DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

भारत

दिल्ली पुलिस ने सुलझाया 11 साल पुराना मर्डर केस, फरार आरोपी को कासगंज से गिरफ्तार

Delhi Crime: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 11 साल पुराने एक मर्डर केस को सुलझाते हुए आरोपी लखन सिंह उर्फ अंश कुमार को उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार किया है.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 12, 2025, 03:27 PM IST

दिल्ली पुलिस ने सुलझाया 11 साल पुराना मर्डर केस, फरार आरोपी को कासगंज से गिरफ्तार

Crime News

Delhi Crime: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 11 साल पुराने एक मर्डर केस को सुलझाते हुए आरोपी लखन सिंह उर्फ अंश कुमार को उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार किया है. लखन सिंह वर्ष 2014 में दर्ज पुलिस स्टेशन रानहोला के मर्डर केस में लंबे समय से वांछित चल रहा था और उसे 2015 में अदालत की ओर से भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंस्पेक्टर पुखराज सिंह के नेतृत्व में हत्या और गंभीर मामलों को सुलझाने में जुटी टीम ने इस पुराने केस पर दोबारा काम शुरू किया.

कई स्थानों पर छापेमारी


आरोपी के पकड़ने के लिए राजस्थान, हरियाणा और यूपी के कई स्थानों पर छापेमारी की गई. इस दौरान इंस्पेक्टर पुखराज और एएसआई प्रदीप को आरोपी की मौजूदगी से जुड़ी अहम जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने बड़े स्तर पर रिकॉर्ड की जांच और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपी का पता कासगंज में लगाया. इसके बाद टीम ने उत्तर प्रदेश में कासगंज में समन्वित ऑपरेशन चलाया और 11 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, ताकि वह गिरफ्तारी से बच सके, लेकिन इंस्पेक्टर पुखराज सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. 

21 नवंबर 2014

बता दें कि यह मामला 21 नवंबर 2014 को सामने आया था, जब रानहोला थाना क्षेत्र में होली कॉन्वेंट स्कूल के पास खेड़ी बाबा पुल के नाले के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. शव पर चेहरे, सिर के पीछे और शरीर के हिस्सों पर गहरे घाव पाए गए थे. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में मृतक की पहचान राकेश भगत के रूप में हुई. पुलिस ने जब मामले की जांच की तो हत्या के आरोप में लखन सिंह का नाम सामने आया, लेकिन अपराध के बाद वह फरार हो गया और पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी.

राजस्थान के करौली में हुआ था जन्म

जांच में पता चला था कि लखन सिंह का जन्म राजस्थान के करौली में हुआ था और वह शुरुआती पढ़ाई के बाद नजफगढ़ आकर मजदूरी का काम करता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह 11 वर्षों तक अलग-अलग राज्यों में छिपता रहा.

आईएएनएस एनपुट के साथ
 

