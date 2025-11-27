फ्लाइट कैंसिल होने पर झल्लाए क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, ट्वीट कर लोगों की दी ये सलाह, एयर इंडिया ने मांगी माफी

साउथ अफ्रीका से मैच हारने के बाद क्रिकेटर मोहम्मद सिराज अपने घर लौट रहे थे, लेकिन इस दौरान फ्लाइट के कैंसिल होने और घंटों तक कोई जवाब न मिलने पर वह सिराज परेशान हो गये. उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया पर लोगों को यह सलाह दी.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की पारी खेली गई. इसमें अफ्रीका ने 408 रनों से जीत दर्ज कर ने के साथ ही 2-0 सीरीज को अपने नाम कर लिया. इसी मुकाबले के खत्म होने के बाद भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैदराबाद अपने घर जाने के लिए निकल गये, लेकिन यहां उनका गुस्सा घंटों फ्लाइट का इंतजार करने के बाद भी कोई सही जवाब न मिलने पर फूट गया. भारतीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया एक्स पर लोगों को एयरइंडिया की फ्लाइट में न बैठने की सलाह दे दी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

दरअसल मोहम्मद सिराज ने साउथ अफ्रीका से मैच खत्म होने के बाद अपने घर जाने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने एअर इंडिया की फ्लाइट का टिकट बुक किया था. वे फ्लाइट से निकलने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, यहां मोहम्मद सिराज ने गुवाहाटी से हैदराबाद जाने के लिए एअर इंडिया की फ्लाइट IX 2884 से रवाना होने का फैसला लिया था. इसे शाम करीब 7:25 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट अपने तय समय पर नहीं उड़ी. यात्रियों को इसका कोई अपडेट भी नहीं मिला. 4 घंटे तक कोई अपडेट न मिलने पर मोहम्मद सिराज का गुस्सा फूट गया. उन्होंने अपने गुस्से को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जाहिर किया.

Air India flight no IX 2884 from Guwahati to Hyderabad was supposed to take off at 7.25 however there has been no communication from the airline and after repeatedly following up, they have just delayed the flight with no proper reasoning. This has been really frustrating and… — Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) November 26, 2025

सिराज ने एक्स पर किया पोस्ट

सिराज ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर IX 2884 को 7.25 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ और बार-बार फॉलो-अप करने के बाद भी, उन्होंने बिना किसी सही वजह के फ्लाइट को डिले कर दिया. यह सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है और हर पैसेंजर यही पूछता है. फ्लाइट 4 घंटे डिले हो गई और अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला, जिससे हम फंस गए हैं. एयरलाइन का सबसे बुरा एक्सपीरियंस. मैं सच में किसी को भी यह फ्लाइट लेने की एडवाइस नहीं दूंगा अगर वे स्टैंड नहीं ले सकते. अगर वे कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो...

सिराज की पोस्ट के बाद एअर इंडिया ने मांगी माफी

भारतीय टीम के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के एक्स पर पोस्ट डालने के बाद एअर इंडिया ने उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिप्लाई करते हुए माफी मांगी. इसमें उन्होंने लिखा कि मिस्टर सिराज, आपको हुई परेशानी के लिए हम सच में माफी मांगते हैं. हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि अचानक ऑपरेशनल वजहों से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है. एयरपोर्ट पर हमारी टीम सभी गेस्ट को ज़रूरी अरेंजमेंट में एक्टिवली मदद कर रही है. हम समझते हैं कि यह सिचुएशन कितनी मुश्किल है, और हम सच में आपके सब्र और समझ की तारीफ करते हैं. कृपया निश्चिंत रहें कि हमारी टीम आपको अपडेट देती रहेगी और हर संभव मदद करेगी.

