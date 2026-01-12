FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sikkim Travel Restrictions: बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

Homeभारत

भारत

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. जिसके बाद आरक्षण नीति पर नई बहस छिड़ गई है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 12, 2026, 03:39 PM IST

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा है. याचिका में मांग की गई है कि SC-ST आरक्षण व्यवस्था में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया जाए, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके.

इसका लाभ सीमित परिवारों तक सिमट कर रह गया

दरअसल, यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है. याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की. याचिकाकर्ता का तर्क है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य समाज के सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाना था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में इसका लाभ सीमित परिवारों तक सिमट कर रह गया है. याचिका में कहा गया है कि अगर किसी SC-ST परिवार के सदस्य को पहले ही सरकारी या संवैधानिक पद मिल चुका है, तो उसके बच्चों को उसी वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए.

आरक्षण का फायदा कुछ खास परिवारों को

याचिका के अनुसार, आरक्षण का फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ खास परिवारों को मिल रहा है, जबकि वास्तविक रूप से पिछड़े और कमजोर लोग इससे वंचित रह जाते हैं. इसी आधार पर SC-ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उसे लागू करने की मांग की गई है. गौरतलब है कि, यह मुद्दा पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है. अगस्त 2024 में सात जजों की संविधान पीठ ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए कहा था कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति के भीतर सब-कैटेगरी बना सकती हैं. उस फैसले में यह भी टिप्पणी की गई थी कि राज्य सरकारें SC-ST वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान को लेकर नीति बना सकती हैं.

यह भी पढ़ें: ISRO का PSLV C62/EOS N1 मिशन हो गया फेल, थर्ड फेज के आखिरी चरण में इस कारण मिली असफलता

एक बार फिर बहस तेज

हालांकि, इसके कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि वह SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगी. कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि संविधान में SC-ST आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और सरकार संविधान की भावना के अनुसार ही चलेगी. अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है. अगली सुनवाई में अदालत यह तय कर सकती है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे क्या दिशा अपनाई जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग
OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग
Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
MORE
Advertisement
धर्म
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?
Rashifal 11 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह 
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह
MORE
Advertisement