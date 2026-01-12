SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. जिसके बाद आरक्षण नीति पर नई बहस छिड़ गई है.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा है. याचिका में मांग की गई है कि SC-ST आरक्षण व्यवस्था में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया जाए, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके.

इसका लाभ सीमित परिवारों तक सिमट कर रह गया

दरअसल, यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है. याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की. याचिकाकर्ता का तर्क है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य समाज के सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाना था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में इसका लाभ सीमित परिवारों तक सिमट कर रह गया है. याचिका में कहा गया है कि अगर किसी SC-ST परिवार के सदस्य को पहले ही सरकारी या संवैधानिक पद मिल चुका है, तो उसके बच्चों को उसी वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए.

आरक्षण का फायदा कुछ खास परिवारों को

याचिका के अनुसार, आरक्षण का फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ खास परिवारों को मिल रहा है, जबकि वास्तविक रूप से पिछड़े और कमजोर लोग इससे वंचित रह जाते हैं. इसी आधार पर SC-ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उसे लागू करने की मांग की गई है. गौरतलब है कि, यह मुद्दा पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है. अगस्त 2024 में सात जजों की संविधान पीठ ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए कहा था कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति के भीतर सब-कैटेगरी बना सकती हैं. उस फैसले में यह भी टिप्पणी की गई थी कि राज्य सरकारें SC-ST वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान को लेकर नीति बना सकती हैं.

एक बार फिर बहस तेज

हालांकि, इसके कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि वह SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगी. कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि संविधान में SC-ST आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और सरकार संविधान की भावना के अनुसार ही चलेगी. अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है. अगली सुनवाई में अदालत यह तय कर सकती है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे क्या दिशा अपनाई जाएगी.

