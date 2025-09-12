सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे. बता दें कि राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंप दिया है. देवव्रत अब दोनों राज्यों के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभालेंगे.

देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार (9 तारीख) को चुनाव हुए थे. इसमें सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए, जबकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी हार गए. शुक्रवार को अब सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी.

एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार पूर्व न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराकर उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया. 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ. इसमें राधाकृष्णन निर्वाचित हुए. उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है. गुरुवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई.

इस बीच, राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंप दिया है. देवव्रत अब दोनों राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे.

जगदीप धनखड़ ने अचानक दिया था इस्तीफा

जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई थी.हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान, जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. हालाँकि, उनका कार्यकाल दो साल का था. उन्होंने उससे पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के कारण मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई.

