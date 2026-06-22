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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सड़क के गड्ढे ने छीन ली जिंदगी, कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड से परिवार को दिलाया 30 लाख का मुआवजा, नीति बनाने का दिया आदेश

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पाइपलाइन की मरम्मत के लिए खोदे गये गड्ढे में रात के अंधेरे में बाइक सवार गिर गया था. अगले दिन सुबह लोगों को इसका पता चला, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां कुछ दिनों में शख्स की मौत हो गई. 

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Nitin Sharma

Updated : Jun 22, 2026, 11:52 AM IST

सड़क के गड्ढे ने छीन ली जिंदगी, कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड से परिवार को दिलाया 30 लाख का मुआवजा, नीति बनाने का दिया आदेश

सड़क के गड्ढे ने छीन ली जिंदगी, कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड से परिवार को दिलाया 30 लाख का मुआवजा

(Credit Image Social Media)

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दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक 37 वर्षीय शख्स की मौत हो गई. ऐसे में जल बोर्ड की लापरवाही का लेकर परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड जमकर फटकार भी लगाई. कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में इतनी देर नहीं होनी चाहिए. पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द सहायता राशि देने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए. आइए जानते हैं कैसे और कब हुई थी शख्स की मौत. परिवार को कैसी परिस्थितियों का करना पड़ा सामना...

सात साल पहले हुई थी शख्स की मौत

दरअसल यह मामला आज से 7 साल पुराना है. 17 और 18 अप्रैल 2019 की रात दिल्ली के ढिचाऊं कलां क्षेत्र में रहने वाला शख्स बाइक से अपने घर लौट रहा था. इस दौरान रात का अंधेरे और जल बोर्ड द्वारा मरम्मत काम के लिए खोदे गये गड्ढे में शख्स गिर गया. पूरी रात वह गड्ढे में ही बेहोश पड़ा रहा. अगले दिन सुबह लोगों की इसकी जानकारी लगी और आनन फानन में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ ​दिन बाद उसकी मौत हो गई. इसके मामले में दिल्ली जल बोर्ड से मुआवजे की मांग की, लेकिन जल बोर्ड ने इसे साफ इनकार कर दिया. मजबूरन परिवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

कोर्ट ने दिल्ली जल विभाग को दिये मुआवजा देने के आदेश

कोर्ट में पीड़ित और दिल्ली जल विभाग के वकीलों ने अपनी अपनी दलील दी. इसमें बताया गया कि मृतक अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था. उसका पूरा परिवार उसी पर निर्भर था. लापरवाही से खोदे गये गड्ढों की वजह से परिवार से उनका जीवनयापन करने वाला ही छिन गया. वहीं ​जल विभाग ने इसमें अलग अलग तर्क दिये. इन सभी को सुनते हुए जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि पीड़ित परिवार को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मुआवजा दिया जाये. इसकी वजह दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के साथ ही मृतक ही परिवार का आर्थिक सहारा था. ऐसे में एकमात्र सहारा शख्स की मृत्यु से परिवार बहुत ही असुरक्षित स्थिति में पहुंच जाता है और उसके लिए रोजमर्रा का जीवनयापन भी अनिश्चित हो जाता है.

30 लाख रुपये का मुआवजा और 6 साल का ब्याज

कोर्ट ने परिवार की आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों को देखते हुए जल विभाग को परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा और सालाना 6 प्रतिशत का ब्याज लगाकर पैसा देने का आदेश दिया हे. इसके साथ ही जज ने स्पष्ट किया कि जल विभाग को किसी भी तरह की मरम्मत या खुदाई के काम में सावधानी पर ध्यान रखना चाहिए, जहां भी काम चल रहा है. वहां प्रयाप्त मात्रा में रोशनी, बैरिकेडिंग और रोकथाम के लिए साइन बोर्ड लगाना जरूरी है.

जल विभाग को दिया ये आदेश

कोर्ट ने मामले में पीड़ित को मुआवजा राशि का आदेश सुनाने के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के ऐसे में मामलों पीड़ित को तुरंत आर्थिक सहायता देने के आदेश दिये हैं. कोर्ट ने कहा कि इसके लिए विभाग को नीति बनानी चाहिए. ताकि किसी हादसे में पीड़ित परिवार को इतना सफर न करना पड़े.

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