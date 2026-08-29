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महिला की हत्या की, शरीर के टुकड़े कर बिरयानी की तरह पकाया, खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कपल गिरफ्तार

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

महिला की हत्या की, शरीर के टुकड़े कर बिरयानी की तरह पकाया, खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कपल गिरफ्तार

आरोपी पति-पत्नी ने महिला की पहले हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े किए और बिरयानी बनाने वाले बर्तन में पकाने की कोशिश की. महिला के शरीर के बाकी हिस्से को सूटकेस में भरकर एक ट्रेन में रख दिया गया था.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 29, 2026, 04:49 PM IST

महिला की हत्या की, शरीर के टुकड़े कर बिरयानी की तरह पकाया, खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कपल गिरफ्तार

चेन्नई में महिला की हत्या करने वाले कपल को मणिपुर से गिरफ्तार किया गया. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

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तमिलनाडु पुलिस ने एक ऐसी खौफनाक वारदात का खुलासा किया है. दिल दहला देने वाली इस घटना में जांच के बाद के सामने आया है कि चेन्नई के पास गुडुवांचरी में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इसके बाद हत्यारों ने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और कुछ हिस्सों को बिरयानी बनाने वाले बर्तन में सब्जियों तथा मैदे के साथ पकाया. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की स्पेशल टीम ने मणिपुर से फरार कपल को गिरफ्तार कर लिया है.

कैसे सामने आई वारदात

ये मामला पुलिस की संज्ञान में तब आया जब उत्तर प्रदेश में आगरा रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस के पहुंचने पर एक लावारिस सूटकेस मिला. इस सूटकेस की जांच की गई तब पता चला कि एक महिला के शरीर के कटे हुए टुकड़े रखे हुए थे. जांच शुरू हुई तो सूटकेस के अंदर प्लास्टिक कवर पर चेन्नई की एक जानी-मानी टेक्सटाइल कंपनी का नाम मिला.  

अपराधियों तक कैसे पहुंची पुलिस?

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना की जानकारी चेन्नई पुलिस को दी गई. पुलिस ने जब   चेन्नई और आसपास के इलाकों में 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आईं. पता चला कि एक कपल गुडुवांचरी जाने से पहले ट्रेन में वह सूटकेस रखकर चला गया था. इसके बाद पुलिस गुडुवांचरी के उस किराए के मकान में पहुंची, जहां कपल रहता था. इस मकान में पहुंचने के बाद पुलिस उस महिला का बाकी शव मिला जिसकी हत्या की गई थी. 

जांच में पता चला कि हत्या के बाद महिला के शरीर के कुछ हिस्सों को बिरयानी के बर्तन में पकाने की कोशिश की गई थी. बाकी टुकड़ों को सूटकेस में रखकर ट्रेन छोड़ दिया गया और आरोपियों ने खुद भागने की कोशिश की. मृतक महिला की पहचान हैथुल निशा के रूप में हुई है. वह तांबरम के पास एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी.

क्यों की गई महिला की हत्या?

इस मामले में पुलिस की स्पेशल टीम ने सबसे पहले मणिपुर में ओडिशा के रहने वाले बाईस वर्षीय माणिक लस्कर को गिरफ्तार किया. माणिक लस्कर  हत्या के बाद मणिपुर में छिपा हुआ था. इसके बाद उसकी पत्नी भागमती माझी को भी मणिपुर से पकड़ लिया गया. शुरुआती जांच में सामने आया कि हैथुल निशा और माणिक लस्कर की जान-पहचान काम के दौरान हुई थी. यह रिश्ता बाद में अवैध संबंध में बदल गया.

कुछ समय बाद जब माणिक की पत्नी भागमती को इस बात की जानकारी हुई तो पति-पत्नी में विवाद हुआ. झगड़ा बढ़ा तो माणिक लस्कर और उसकी पत्नी भागमती माझी ने हैथुल निशा को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची. सबूत मिटाने के लिए उन्होंने शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. पुलिस ने गिरफ्तार कपल से कड़ी पूछताछ की है और आगे की जांच जारी है.

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