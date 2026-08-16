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MP में खुला देश का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर, CM मोहन यादव ने बच्चों संग देखी 14-डी फिल्म

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

MP में खुला देश का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर, CM मोहन यादव ने बच्चों संग देखी 14-डी फिल्म

CM Mohan Yadav: सीएम मोहन यादव ने वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण किया. साथ ही उन्होंने इंदौर प्राणी संग्रहालय में स्थापित साढ़े 4 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मॉडल पर निर्मित 14-डी सिनेमा थियेटर और वर्चुअल जंगल सफारी का भी लोकार्पण किया.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 16, 2026, 09:51 PM IST

MP में खुला देश का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर, CM मोहन यादव ने बच्चों संग देखी 14-डी फिल्म

CM Mohan Yadav

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण किया. साथ ही उन्होंने इंदौर प्राणी संग्रहालय में स्थापित साढ़े 4 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मॉडल पर निर्मित 14-डी सिनेमा थियेटर और वर्चुअल जंगल सफारी का भी लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर जो भी करता है, सबसे अच्छा करता है. इंदौर निरंतर नवाचार और विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्चुअल जंगल सफारी आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी. इससे लोगों को जंगल और वन्यजीवों का आभासी अनुभव प्राप्त होगा. उन्होंने कहा कि इस सुविधा से नगर निगम को आमदनी भी प्राप्त होगी.

सीएम ने ली तकनीकी जानकारी

सीएम डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों और स्कूली बच्चों के साथ 14-डी सिनेमा थियेटर में बैठकर फिल्म का आनंद लिया. फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि दोनों फिल्में देखकर उन्हें अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई. उन्होंने वर्चुअल जंगल सफारी का भी अवलोकन किया और सफारी की व्यवस्थाओं और तकनीकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की.

तकनीक के माध्यम से प्रकृति को समझेंगे बच्चे

इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने रिमोट दबाकर फव्वारे का शुभारंभ किया. उन्होंने एक्वेरियम में मौजूद रंग-बिरंगी मछलियों का भी अवलोकन किया. सीएम ने प्राणी संग्रहालय में विकसित की गई, इन नवीन सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि इससे शहरवासियों, बच्चों और पर्यटकों को मनोरंजन के साथ वन्यजीवों और प्रकृति को नए तकनीकी माध्यम से समझने का अवसर मिलेगा.

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