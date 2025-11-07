FacebookTwitterYoutubeInstagram
लखनऊ आवास पर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आजम खान

Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट

'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का

Maa Saraswati Sit Tongue: दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

Electric Kettle Uses: पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

भारत

देश को मिली 4 नए Vande Bharat की सौगात, जानें कहां से कहां तक चलेगी और क्या होगी टाइमिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 8 नवंबर को चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. जानें क्या होगा इन चारों ट्रेनों का रूट और क्या रहेगी इनकी टाइमिंग...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 07, 2025, 11:10 AM IST

देश को मिली 4 नए Vande Bharat की सौगात, जानें कहां से कहां तक चलेगी और क्या होगी टाइमिंग

Vande Bharat Express (सांकेतिक तस्वीर)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 8 नवंबर को चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में विकसित ये सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें भारत के आधुनिक रेल नेटवर्क का और विस्तार करेंगी. इस शुरुआत के साथ देश में वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की कुल संख्या 164 हो जाएगी. 

नई वंदे भारत ट्रेनें

चार नई वंदे भारत ट्रेनें निम्नलिखित मार्गों पर चलेंगी-
बनारस-खजुराहो
लखनऊ-सहारनपुर
फिरोजपुर-दिल्ली
एर्नाकुलम-बेंगलुरु

बनारस-खजुराहो वंदे भारत 

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों शहरों के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जिससे यात्रा का समय मौजूदा स्पेशल ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट कम हो जाएगा. यह मार्ग वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो सहित भारत के कुछ सबसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगा. इस ट्रेन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के पर्यटकों को तेज और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करके धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

बनारस (वाराणसी)-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 26422/26421 (वाराणसी ↔ खजुराहो). 
ट्रेन संख्या 26422 प्रस्थान, आगमन: वाराणसी 05:25 बजे, खजुराहो 13:10 बजे
ट्रेन संख्या 26421 प्रस्थान, आगमन: खजुराहो 15:20 बजे, वाराणसी 23:00 बजे.
यात्रा का समय/दूरी: 7 घंटा 40 मिनट (लगभग 443 किमी).
स्टॉपेज: विंध्याचल, प्रयागराज छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा और महोबा स्टेशन.
सप्ताह में कितने दिन चलेगी: गुरुवार को छोड़कर छह दिन.

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करेगी जिससे यात्रा का लगभग एक घंटा बचेगा. इस सेवा से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को लाभ होगा. इस मार्ग से रुड़की होते हुए हरिद्वार तक पहुंच भी आसान हो जाएगी.

लखनऊ- सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या: 26503/26504
प्रस्थान (लखनऊ जंक्शन): 05:00.आगमन (सहारनपुर): 12:45.
यात्रा समय: लगभग 7 घंटे 45 मिनट.
स्टॉपेज (बाहर जाने वाले): सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रुड़की (तत्पश्चात सहारनपुर).
वापसी: सहारनपुर से 15:00 बजे प्रस्थान, लगभग 23:00 बजे लखनऊ पहुंचेगी.
सप्ताह में कितने दिन चलेगी: सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत

नई फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस यह यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी और इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन जाएगी. इससे दिल्ली और पंजाब के प्रमुख शहरों जैसे फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला के बीच संपर्क बेहतर होगा.

फिरोजपुर कैंट - दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या: 26462 / 26461 (फिरोजपुर कैंट ↔ दिल्ली).
प्रस्थान (फिरोजपुर कैंट): 07:55 आगमन (दिल्ली): 14:35
वापसी (दिल्ली → फिरोजपुर कैंट): दिल्ली से 16:00 बजे प्रस्थान फिरोजपुर कैंट 22:35 बजे 
यात्रा का समय: 6 घंटे 35–40 मिनट (इस रूट पर सबसे तेज बताई गई है)
स्टॉपेज: बठिंडा, पटियाला और पंजाब के दूसरे स्टेशन

एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत

एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा के समय को दो घंटे से अधिक कम कर देगी जिससे यात्रा 8 घंटे और 40 मिनट में पूरी हो जाएगी. यह मार्ग केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रमुख वाणिज्यिक और आईटी केंद्रों को जोड़ता है. यह सेवा प्रोफेशनल्स, छात्रों और पर्यटकों को तेज और अधिक आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करके लाभान्वित करेगी. इससे तीन दक्षिणी राज्यों में पर्यटन और व्यापारिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने और क्षेत्रीय विकास और सहयोग का समर्थन करने की भी उम्मीद है.

एर्नाकुलम -बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या: रिपोर्ट किए गए वेरिएंट में 26651/26652 शामिल हैं
ट्रेन संख्या 26651 (बेंगलुरु-एर्नाकुलम): प्रस्थान: केएसआर बेंगलुरु से सुबह 05:10 बजे आगमन: एर्नाकुलम में दोपहर 01:50 बजे
यात्रा समय: लगभग 8-9 घंटे 
स्टॉपेज: कृष्णराजपुरम, जोलारपेट्टई, सेलम, इरोड, तिरुप्पुर, कोयंबटूर, पलक्कड़, त्रिशूर 
सप्ताह में कितने दिन चलेगी: बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

