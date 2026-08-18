सबसे ज्यादा कैंसर का शिकार हो रहे पायलट और एयर होस्टेस! कॉस्मिक रेडिएशन है वजह, क्या यात्रियों पर भी असर?

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि क्रू मेंबर्स में रेडिएशन से होने वाले कैंसर का खतरा न्यूक्लियर लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों से भी कहीं अधिक है.

एक नई रिसर्च में सामने आया है कि प्लेन उड़ाने वाले पायलट और विमान में तैनात क्रू मेंबर्स यानी एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट्स, आम लोगों के मुकाबले अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों के ज्यादा शिकार हो रहे हैं. इस वजह से उनमें रेडिएशन से होने वाले कैंसर से जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है.

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने उन नौकरियों के डेटा की जांच की, जहां लोगों का पाला रेडिएशन से पड़ता है. चौंकाने वाली बात यह मिली कि पायलटों और क्रू मेंबर्स को न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और तकनीशियनों से भी ज्यादा खतरनाक रेडिएशन का सामना करना पड़ रहा है. यह रिसर्च हाल ही में जामा इंटरनल मेडिसिन नाम के मेडिकल जर्नल में छपी है.

रिसर्च ने बढ़ाई चिंता

रिसर्च करने वाली टीम का कहना है कि सरकारों और विमानन कंपनियों को इस खतरे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए. जिस तरह कारखानों या लैब में काम करने वाले कर्मचारियों को रेडिएशन से बचाने के लिए कड़े नियम होते हैं, ठीक वैसे ही सुरक्षा के नियम हवाई जहाज में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू किए जाने चाहिए.

आखिर आसमान में ये खतरा क्यों है?

जैसे-जैसे हम जमीन से ऊपर आसमान में जाते हैं, कॉस्मिक किरणों का असर तेजी से बढ़ने लगता है. अमेरिका जैसे देश में पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट्स किसी भी अन्य पेशे के मुकाबले सबसे ज्यादा आयनाइजिंग रेडिएशन झेलते हैं. यह वही खतरनाक रेडिएशन है जो हमारे शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर पैदा करने वाले म्यूटेशन की वजह बनता है.

कितना है मौतों का आंकड़ा?

पहले यह साबित करना थोड़ा मुश्किल होता था कि क्या आसमान का यह रेडिएशन सच में मौतों की वजह बन रहा है. लेकिन 2020 के बाद जब अमेरिकी डेथ सर्टिफिकेट्स पर इंसान के पेशे का जिक्र होने लगा, तो वैज्ञानिकों को साफ डेटा मिल गया. रिसर्चर्स ने 2020 से 2024 के बीच हुई करीब 1.27 करोड़ मौतों का विश्लेषण किया. इसमें 503 अलग-अलग पेशों से जुड़े लोग शामिल थे, जिनमें लगभग 14,000 पायलट और 7,000 फ्लाइट अटेंडेंट्स का डेटा था.

बाकी पेशों के मुकाबले सबसे ज्यादा कैंसर का खतरा

इसकी सटीक तुलना के लिए दो खास ग्रुप्स को चुना गया- पहला न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिस्ट्स (जो जमीन पर रेडिएशन के बीच काम करते हैं) और दूसरा ग्राउंड एयरक्रू (जो एयरपोर्ट पर जमीन पर काम करते हैं). नतीजा यह निकला कि रेडिएशन से होने वाले कैंसर से मौतों का आंकड़ा पायलटों में 6.7 प्रतिशत और फ्लाइट अटेंडेंट्स में 6.9 प्रतिशत रहा, जो बाकी पेशों के मुकाबले सबसे ज्यादा था.

वहीं दूसरी तरफ, जो कैंसर रेडिएशन से नहीं होते, उनमें पायलटों और क्रू की मौत दर एकदम नॉर्मल पाई गई. इससे साफ हो गया कि यह खतरा सिर्फ और सिर्फ कॉस्मिक किरणों की वजह से ही है.

कौन से उड़ानों के रूट्स सबसे ज्यादा खतरनाक हैं?

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए वहां अंतरिक्ष से आने वाली किरणें ज्यादा असर दिखाती हैं. जो उड़ानें उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरती हैं या जो बहुत लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स होती हैं, उनमें रेडिएशन का स्तर सबसे ज्यादा होता है. फिलहाल अमेरिका जैसे देशों में भी क्रू मेंबर्स के लिए रेडिएशन की कोई तय सीमा या मॉनिटरिंग का कड़ा नियम नहीं है.

क्या इसका कोई समाधान है?

रिसर्चर्स का कहना है कि पूरे हवाई जहाज को इस रेडिएशन से बचाने के लिए शील्ड करना मुमकिन नहीं है. इसका सही समाधान यह है कि हर क्रू मेंबर के रेडिएशन लेवल की गिनती रखी जाए. वे अपनी पूरी नौकरी के दौरान कितनी किरणों के संपर्क में आए हैं, इसका एक पर्सनल रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि एक तय लिमिट पार होते ही उन्हें ऐसे रूट्स से हटाया जा सके.

क्या यात्रियों को डरने की जरूरत है?

जहां तक आम यात्रियों का सवाल है, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि साल में कई बार सफर करने वाले पैसेंजर्स को भी इतना रेडिएशन नहीं मिलता जो नुकसान पहुंचा सके. यह खतरा केवल उन पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए है जो हर हफ्ते कई-कई घंटे लगातार हजारों फीट की ऊंचाई पर बिताते हैं.

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