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हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाईटी में भ्रष्टाचार, डॉ सुभाष चंद्रा ने उजागर किया महाघोटाला

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाईटी में भ्रष्टाचार, डॉ सुभाष चंद्रा ने उजागर किया महाघोटाला

हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाईटी में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है. पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेस के माध्यम से संस्था में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को उजागर किया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 20, 2026, 03:44 PM IST

हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाईटी में भ्रष्टाचार, डॉ सुभाष चंद्रा ने उजागर किया महाघोटाला

 पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाईटी में भ्रष्टाचार को उजागर किया. 

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  • हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाईटी में हुआ भ्रष्टाचार.
  • डॉ. सुभाष चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उजागर किया घोटाला.
  • मंदिर सोसाईटी ने दुकानों के नाम पर किया 50 करोड़ का भ्रष्टाचार.


एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद  डॉ सुभाष चंद्रा ने हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाईटी में हो रहे महा घोटाले को उजागर किया है. मामला मंदिर सोसाईटी द्वारा की जा रही अनियमितताओं और स्कूल के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार से जुड़ा है. डॉ. सुभाष चंद्रा ने हिसार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंदिर प्रबंधन द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की पोल खोली और संस्था में हो रहे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का जिक्र किया.

पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने मामले से जुड़े सारे तथ्य सामने रखे. उन्होंने बताया कि एक सदी पहले समाजसेवी और आर्य समाज से जुड़े लाला चंदूलाल तायल ने शिक्षा के प्रसार के लिए लगभग 8 एकड़ जमीन दान में दी थी. उद्देश्य था कि इस जमीन पर शिक्षा का एक ऐसा केंद्र विकसित हो जहां हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए और हिसार की पहचान बनाई जाए. 1918 में भवन का निर्माण हुआ. डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि सीएवी संस्था 108 वर्ष पुरानी है और इसकी स्थापना का उद्देश्य गरीब बच्चों को कम फीस में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था. 

डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि आर्य समाज ने धर्म का प्रचार किया. धर्म को प्रकृति से जोड़ा. कुरीतियों को दूर किया और विधवा महिलाओं के दोबारा विवाह को प्रोत्साहन दिया. शिक्षा को लेकर आर्य समाज ने सबसे ज्यादा काम किया. हिसार की इस संस्था के पास 450 दुकानें थीं. इनके  किराए से स्कूल का खर्च निकलता था.  इसलिए बच्चों को बहुत ही मामूली फीस देनी पड़ती थी. लेकिन अब इन दुकानों के नाम पर 50 करोड़ को भ्रष्टाचार हो रहा है. डॉ. सुभाष चंद्रा ने यह भी कहा कि संस्था से जुड़ी कई जमीनें भी बेची गई हैं और कुल मिलाकर 700 से 800 करोड़ रुपये तक के भ्रष्टाचार की आशंका है.

बता दें कि हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाईटी के पास सीएवी स्कूल, डी.एन. मॉडल स्कूल और जगन्नाथ कन्या विद्यालय जैसे तीन प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं. बेहतर तरीके से स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिल सके इसके लिए शहर के कुछ गणमान्य समाजसेवियों ने संस्था को दान भी दिए. उस दौर में राज्यसभा सांसद डॉ सुभाष चंद्रा ने भी बच्चों के खेल के मैदान के निर्माण के लिए अपने सांसद निधि से काम किए. शुरूआती दौर में तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन वक्त के साथ प्रबंधन के काम करने के तौर तरीके बदलते गए. प्रबंधन ने मनमाने फैसले लेने शुरू कर दिए. 

प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद टी-मैन सोमेश सरपंच ने भी इस मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यदि 23 जुलाई तक आर्य समाज के लिए प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) की नियुक्ति नहीं की गई तो 24 जुलाई से प्रदर्शन शुरू किया जाएगा. सोमेश सरपंच ने मांग की कि संस्था में प्रशासक नियुक्त किया जाए, नया सदस्यता अभियान चलाकर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों को जोड़ा जाए तथा नई समिति का गठन कर संस्था को पहले की तरह पारदर्शी और समाज के सहयोग से संचालित किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि संस्था से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी गुमराह किया गया और झूठ बोलकर हिसार प्रशासन को फोन करवाया गया. अब हिसार प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है. टी-मैन सोमेश सरपंच ने जो लोग आर्य समाज और स्वामी दयानंद के विचारों के समर्थक हैं उन्हें संस्था से जोड़ा जाए और नई कमेटी का गठन किया जाए. इस संस्था फिर से पहले की तरह चलाया जाए. 

 

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