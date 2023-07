India Corona Cases: चीन वाले कोरोना से भारत को खतरा है या नहीं, कोविड टेस्ट रिपोर्ट ने दी गुड न्यूज

डीएनए हिंदी: चीन में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, बीएफ.7 वैरिएंट और लगातार मौतों ने दुनिया को डरा दिया है. चीन से भारत आए कुछ लोगों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद तो हड़कंप ही मच गया. कई देशों से भारत आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है. इन टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आई है उसने भारत को थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका दिया है. आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक जितने लोगों का टेस्ट किया गया है उसमें से एक प्रतिशत से भी कम लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं.

देश के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, अभी तक इस तरह के लगभग 5,666 लोगों का टेस्ट लेकर उनके सैंपल इकट्ठा किए गए हैं. इनमें से सिर्फ़ 53 यात्री ऐसे थे जो कोरोना संक्रमित पाए गए. यानी यह संख्या 0.94 प्रतिशत ही है. यह राहत की खबर है क्योंकि चीन में कोरोना की रफ्तार देखते हुए भारत में भी संक्रमण की आशंका जताई जा रही थी.

Total of 53 international travellers, tested positive for Covid-19 during 2% random sampling, at airports across the country, out of 5,666 samples collected so far. That's only 0.94%: Sources