प्रियंका गांधी की इस चूक की वजह से पार्टी में मची अंदरूनी कलह? जानिए क्यों नाराज हो गए कांग्रेसी कार्यकर्ता

इन दिनों प्रियंका गांधी अपनी लोकसभा सीट वायनाड के दौरे पर हैं. लेकिन उनके इस दौरे से पार्टी के कार्यकर्ता ही नाराज नजर आ रहे हैं. यहां तक की उनके साथ एक भी स्थानीय नेता नजर नहीं आ रहा है. आइए जानते है क्या है इसकी वजह

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 11 सितंबर से वायनाड के दौरे पर हैं और यही दौरा उनकी पार्टी में विवाद का कारण भी बना हुआ है. इतना ही नहीं जब प्रियंका गांधी वायनाड पहुंची तो वहां के स्थानीय कांग्रेसी नेता भी उनके साथ नजर नहीं आए. खबर ये भी है कि कांग्रेस सूत्रों ने स्वीकार किया है किया है कि प्रियंका गांधी का यह दौरा समय के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है. हालांकि शुक्रवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस दौरे में शामिल हुए हैं.

प्रियंका के इस दौरे से कार्यकर्ता नाराज



प्रियंका गांधी 22 सितंबर तक अपने वायनाड लोकसभा क्षेत्र में ही रहेगी. लेकिन ये जानकार आपको हैरानी होगी कि प्रियंका गांधी की अधिकांश मुलाकातें और कार्यक्रम पार्टी के बाहर ही हो रहे है, इसका सीधा सा एक ही संकेत है कि उनके इस दौरे से उनके ही पार्टी के लोग खुश नहीं हैं. वायनाड जिला कांग्रेस प्रमुख एन डी अप्पाचन ने कहा, “हमें उनके कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जाती. सब कुछ उनके दफ्तर से तय होता है. वह स्थानीय राजनीति में शामिल नहीं होना चाहतीं.”

क्यों नहीं था वायनाड दौरा सही



खबरों के मुताबिक उनका यह दौरा इसलिए सही नहीं माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है. वायनाड की सात विधानसभा सीटों में से पांच कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ के पास हैं. विपक्ष के लिए यह सत्र सरकार पर दबाव बनाने का अवसर है, ऐसे में स्थानीय नेताओं का ध्यान वायनाड पर बंटना पार्टी के लिए असुविधाजनक माना जा रहा है.

पार्टी के अंदर चल रही है आपसी कलह



बता दें कि पिछले करीब 10 दिनों में प्रियंका गांधी ने यहां पर कई धार्मिक नेताओं, लेखकों, भू-संरक्षक चेरुवायल रामन जैसे पद्मश्री विजेताओं और भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने सुल्तान बथेरी में एक आंगनवाड़ी का उद्घाटन कर बच्चों से खिलौनों की पसंद पूछी और फिर खिलौने खरीदकर वहां पहुंचाए. वहीं कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य रमेश चेन्नीथला जब वायनाड में ड्रग्स के खिलाफ पैदल यात्रा कर रहे थे, उसी समय प्रियंका और सोनिया गांधी वहां से गुजर गईं लेकिन इसमें शामिल नहीं हुईं. यह दर्शाता है कि पार्टी में मनमुटाव काफी ज्यादा चल रहा है.

