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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'ये युवाओं की जीत है...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस से AAP तक, विपक्ष से आया रिएक्शन

Dharmendra Pradhan Resign: NEET पेपर लीक के विवादों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कांग्रेस पार्टी से लेकर आप आदमी जनता पार्टी तक विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है. विपक्ष का कहना है कि ये युवाओं की जीत है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 25, 2026, 04:21 PM IST

'ये युवाओं की जीत है...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस से AAP तक, विपक्ष से आया रिएक्शन

Dharmendra Pradhan Resign (Photo X)

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NEET पेपर लीक के विवादों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, उनके इस्तीफा देने के बाद विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. कांग्रेस पार्टी से लेकर आप आदमी जनता पार्टी तक विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है. विपक्ष का कहना है कि ये युवाओं की जीत है. CJP ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद देश भर से छात्र वहां इकठ्ठा हुए थे और धर्मेंद्र प्रधान के  विरोध में धरना दे रहे थे. लेकिन अब उनका ये धरना उनके पक्ष में गया है और शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. आइए जानते हैं कि विपक्ष नेताओं ने इसपर क्या क्या कहा है. 

आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ये युवाओं की जीत है. अहंकार प्रधानमंत्री और सरकार को झुकना ही पड़ा." हालांकि, AAP ने ये भी कहा कि छात्रों के अंदोलन से सरकार को छात्रों के आगे झुकना पड़ा है.

अर्विंद केजरीवाल ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, "हेलो, आप सको बहुत बहुत बधाई हो. बहुत खुशी की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना. लोगों को लगता था सरकार सुनती नहीं है. लेकिन इस बार सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा है. सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार को जनता की सुननी ही पड़ेगी. मुझे उम्मीद है कि अब हमारे बच्चों को अंदोलन की जरूरत न पड़े और सरकार शिक्षा को सही करेगी और पेपर लीक को पूरी तरह खत्म करेगी."

कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, "मैं एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे का स्वागत करता हूं. ये देश के छात्राओं और विपक्ष की जीत है. मुझे यकीन है कि सरकार अब सिर्फ इस्तीफे से नहीं रुकेगी, बल्कि भविष्य में पेपर लीक न हो, जिसके लिए ठोस कदम उठाएगी."

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंरबम ने कहा, "मैंने अभी-अभी यह खबर सुनी है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है. मैं इस्तीफ़े का स्वागत करता हूं. मुझे उम्मीद है कि इससे हालात शांत होंगे और संसद के अंदर और बाहर बुनियादी मुद्दों पर चर्चा का रास्ता खुलेगा."

शशि थरूर ने अपने एक्स पर लिखा, "शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा इस बात को मानता है कि लोकतंत्र में जवाबदेही से हमेशा के लिए बचा नहीं जा सकता. ये इस्तीफा देश भर के छात्रों, अभिभावकों और नागरिकों की हफ़्तों तक चली मज़बूत और शांतिपूर्ण आवाज़ों के बाद आया है, जिन्होंने अपनी बात को नज़रअंदाज़ नहीं होने दिया."

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