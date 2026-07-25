'ये युवाओं की जीत है...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस से AAP तक, विपक्ष से आया रिएक्शन

Dharmendra Pradhan Resign: NEET पेपर लीक के विवादों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कांग्रेस पार्टी से लेकर आप आदमी जनता पार्टी तक विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है. विपक्ष का कहना है कि ये युवाओं की जीत है.

NEET पेपर लीक के विवादों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, उनके इस्तीफा देने के बाद विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. कांग्रेस पार्टी से लेकर आप आदमी जनता पार्टी तक विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है. विपक्ष का कहना है कि ये युवाओं की जीत है. CJP ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद देश भर से छात्र वहां इकठ्ठा हुए थे और धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में धरना दे रहे थे. लेकिन अब उनका ये धरना उनके पक्ष में गया है और शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. आइए जानते हैं कि विपक्ष नेताओं ने इसपर क्या क्या कहा है.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ये युवाओं की जीत है. अहंकार प्रधानमंत्री और सरकार को झुकना ही पड़ा." हालांकि, AAP ने ये भी कहा कि छात्रों के अंदोलन से सरकार को छात्रों के आगे झुकना पड़ा है.

अर्विंद केजरीवाल ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, "हेलो, आप सको बहुत बहुत बधाई हो. बहुत खुशी की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना. लोगों को लगता था सरकार सुनती नहीं है. लेकिन इस बार सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा है. सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार को जनता की सुननी ही पड़ेगी. मुझे उम्मीद है कि अब हमारे बच्चों को अंदोलन की जरूरत न पड़े और सरकार शिक्षा को सही करेगी और पेपर लीक को पूरी तरह खत्म करेगी."

The power of truth



The power of people



Dharmendra Pradhan resigns pic.twitter.com/7QrJuAYFuX July 25, 2026

कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, "मैं एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे का स्वागत करता हूं. ये देश के छात्राओं और विपक्ष की जीत है. मुझे यकीन है कि सरकार अब सिर्फ इस्तीफे से नहीं रुकेगी, बल्कि भविष्य में पेपर लीक न हो, जिसके लिए ठोस कदम उठाएगी."

I have just heard the news that the Union Minister of Education has resigned



I welcome the resignation. I hope it will defuse the situation, and pave the way for discussion of the fundamental issues in Parliament, and outside — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 25, 2026

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंरबम ने कहा, "मैंने अभी-अभी यह खबर सुनी है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है. मैं इस्तीफ़े का स्वागत करता हूं. मुझे उम्मीद है कि इससे हालात शांत होंगे और संसद के अंदर और बाहर बुनियादी मुद्दों पर चर्चा का रास्ता खुलेगा."

शशि थरूर ने अपने एक्स पर लिखा, "शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा इस बात को मानता है कि लोकतंत्र में जवाबदेही से हमेशा के लिए बचा नहीं जा सकता. ये इस्तीफा देश भर के छात्रों, अभिभावकों और नागरिकों की हफ़्तों तक चली मज़बूत और शांतिपूर्ण आवाज़ों के बाद आया है, जिन्होंने अपनी बात को नज़रअंदाज़ नहीं होने दिया."

The resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan comes only after sustained pressure from peaceful protesters, students, and the Opposition. I congratulate every protester who stood firm on the #NEETUG issue. But this cannot be the end, we demand real accountability,… — Supriya Sule (@supriya_sule) July 25, 2026

The resignation of the Education Minister is an acknowledgment that accountability in a democracy cannot be indefinitely evaded. It comes after weeks of determined, peaceful voices raised by students, parents and citizens across the country who refused to be ignored.



It also… https://t.co/3KkcRX5MBo — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 25, 2026