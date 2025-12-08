नवजोत कौर सिद्धू पर बड़ा एक्शन, कांग्रेस ने 500 करोड़ वाले बयान पर पार्टी से किया सस्पेंड

नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर काउंसलर चुनाव के दौरान 5 करोड़ रुपये लेने का भी आरोप लगाया था.

पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है. नवजोत कौर के 500 करोड़ रुपये वाले बयान को लेकर एक्शन लिया गया है. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था.

दरअसल, पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू ने दावा किया था, 'मुख्यमंत्री वही बनता है, जो 500 करोड़ रुपए की अटैची देता है.' नवजोत कौर ने शनिवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सक्रिय राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू तभी लौटेंगे जब कांग्रेस उन्हें पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी. उनके पास किसी पार्टी को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वे पंजाब को एक 'सुनहरा राज्य' बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं, जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें.

भगवंत मान से सांठगांठ का आरोप

नवजोत कौर ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने और आपसी सांठ-गांठ और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर काउंसलर चुनाव के दौरान 5 करोड़ रुपये लेने का भी आरोप लगाया था.

नवजोत कौर के इस बयान ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल मचा दी थी. उनके इस बयान को भाजपा ने हाथोंहाथ ले लिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस न पार्टी के लोकतंत्र को मानती है और न देश के लोकतंत्र में विश्वास रखती है.

वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस की नेता नवजोत कौर सिद्धू पर पलटवार करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर जाने की नसीहत भी दी थी. सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू की ओर से पार्टी पर लगाए गए आरोपों पर कहा था कि नवजोत कौर सिद्धू बीमार होने के बाद शायद दवाओं के असर से मानसिक संतुलन खो बैठी हैं. उन्हें एक अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता है.

