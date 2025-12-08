FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Japan Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से दहला जापान, रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता, भारी नुकसान की आशंका

Japan Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से दहला जापान, रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता, भारी नुकसान की आशंका

नवजोत कौर सिद्धू पर बड़ा एक्शन, कांग्रेस ने 500 करोड़ वाले बयान पर पार्टी से किया सस्पेंड

नवजोत कौर सिद्धू पर बड़ा एक्शन, कांग्रेस ने 500 करोड़ वाले बयान पर पार्टी से किया सस्पेंड

Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात

8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात

आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

Homeभारत

भारत

नवजोत कौर सिद्धू पर बड़ा एक्शन, कांग्रेस ने 500 करोड़ वाले बयान पर पार्टी से किया सस्पेंड

नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर काउंसलर चुनाव के दौरान 5 करोड़ रुपये लेने का भी आरोप लगाया था.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 08, 2025, 09:05 PM IST

नवजोत कौर सिद्धू पर बड़ा एक्शन, कांग्रेस ने 500 करोड़ वाले बयान पर पार्टी से किया सस्पेंड

Navjot Kaur Sidhu

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है. नवजोत कौर के 500 करोड़ रुपये वाले बयान को लेकर एक्शन लिया गया है. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था.

दरअसल, पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू ने दावा किया था, 'मुख्यमंत्री वही बनता है, जो 500 करोड़ रुपए की अटैची देता है.' नवजोत कौर ने शनिवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सक्रिय राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू तभी लौटेंगे जब कांग्रेस उन्हें पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी. उनके पास किसी पार्टी को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वे पंजाब को एक 'सुनहरा राज्य' बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं, जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें.

भगवंत मान से सांठगांठ का आरोप

नवजोत कौर ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने और आपसी सांठ-गांठ और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर काउंसलर चुनाव के दौरान 5 करोड़ रुपये लेने का भी आरोप लगाया था.

नवजोत कौर के इस बयान ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल मचा दी थी. उनके इस बयान को भाजपा ने हाथोंहाथ ले लिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस न पार्टी के लोकतंत्र को मानती है और न देश के लोकतंत्र में विश्वास रखती है.

वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस की नेता नवजोत कौर सिद्धू पर पलटवार करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर जाने की नसीहत भी दी थी. सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू की ओर से पार्टी पर लगाए गए आरोपों पर कहा था कि नवजोत कौर सिद्धू बीमार होने के बाद शायद दवाओं के असर से मानसिक संतुलन खो बैठी हैं. उन्हें एक अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने एक्टिव प्लेयर्स
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने एक्टिव प्लेयर्स
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
MORE
Advertisement