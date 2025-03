हाल ही में सोशल मीडिया पर कांग्रेस कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने एक पोस्ट पर रोहित शर्मा को टैग कर उनके वेट पर तंज कसा है. इस पर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने पलटवार किया है.

कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर रोहित शर्मा को टैग किया है. इस पोस्ट पर उन्होंने रोहित शर्मा के वेट को लेकर कुछ बातें कही हैं. अब इसपर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस नेता पर हमला बोला है. उन्होंने इसे बॉडी शेमिंग और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान का अपमान बताया है.

कांग्रेस नेता ने पोस्ट में कही ये बात

दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "रोहित एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं. वजन कम करने की जरूरत है. और हां, भारत का अब तक का सबसे निराशाजनक कप्तान." इस कमेंट पर राधिका खेड़ा ने कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद समेत राहुल गांधी और जयराम रमेश को भी टैग कर हमला बोला है.

ये भी पढ़ें-कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्याकांड में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी, दोस्त ने ही किया मर्डर!

राधिका खेड़ा ने साधा निशाना

बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कहा, "कांग्रेस प्रवक्ता ने रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग की, जो सरासर दुस्साहस है. यह वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक खिलाड़ियों को अपमानित किया, उन्हें मान्यता नहीं दी और अब एक क्रिकेट दिग्गज का मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रही है? जो पार्टी भाई-भतीजावाद पर पनपती है वह स्व-निर्मित चैंपियन का व्याख्यान कर रही है?

Congress spokesperson body-shaming @ImRo45 - The sheer audacity!



This is the same Congress that humiliated athletes for decades, denied them recognition, and now dares to mock a cricketing legend? The party that thrives on nepotism is lecturing a self-made champion?



Rohit… pic.twitter.com/mbreaKLT3a

— Radhika Khera (@Radhika_Khera) March 2, 2025

उन्होंने आगे कहा कि रोहित शर्मा विश्व कप जीतने वाले कप्तान हैं. आपके नेता, राहुल गांधी अपनी पार्टी की कप्तानी भी बिना उसे मिट्टी में मिलाए नहीं कर सकते! जयराम रमेश, आपकी टीम द्वारा भारत को गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति पर घटिया अपमान करने के बजाय, आपको और आपके प्रवक्ताओं को उस वास्तविक 'वजन' पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपकी पार्टी कम कर रही है - प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और चुनाव! भारत के गौरव पर घटिया प्रहार करने से पहले कांग्रेस को अपने डूबते वंश की चिंता करनी चाहिए!

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.