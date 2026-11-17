यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच अभी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है.

सीट शेयरिंग को लेकर 17 नंवबर को दिल्ली में बैठक होनी थी

2022 में सपा और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों की मांग रखी है. इनमें 22 ऐसी सीटें भी शामिल हैं, जहां मौजूदा समय में सपा के विधायक हैं. वहीं कांग्रेस ने इसे पूरी तरह खारिज किया है. अभी दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनी हैं.

न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार कांग्रेस सांसद और यूपी कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने 17 नवंबर (मंगलवार) को बताया कि दोनों पार्टियों के बीच अगली बैठक अगले 2 से 3 दिनों के अंदर होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत हो चुकी है. अब उस चर्चा का मसौदा तैयार होने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी. कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंगलवार को दिल्ली में बातचीत शुरू होनी थी, लेकिन बैठक टाल दी गई.

Delhi: On the postponement of a crucial meeting between the Samajwadi Party (SP) and the Congress concerning seat-sharing for the 2027 UP Assembly elections, Congress MP Imran Masood says, "... Our top leadership has held discussions with Akhilesh Yadav. Once a draft emerges from those talks, we will prepare accordingly. Another meeting on this matter will take place within the next two to three days." — IANS (@ians_india) November 17, 2026

क्या कांग्रेस ने SP को दी है 181 सीटों की लिस्ट?

कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को भी खारिज किया, जिनमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को करीब 181 सीटों की लिस्ट सौंपी है. मसूद ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों में कोई ठोस आधार नहीं है. जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो सभी बातों को स्पष्ट किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं. इससे पहले खबरें आई थीं कि कांग्रेस ने गठबंधन में 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है. वहीं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि गठबंधन में जिस पार्टी की जिस सीट पर जीतने की स्थिति बेहतर होगी, उसे वहां से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा.

अयोध्या के मुद्दे पर BJP पर साधा निशाना

इमरान मसूद ने अयोध्या के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भगवान राम का नाम लेते हुए उनके नाम पर जुटाए गए पैसों में अनियमितताएं कर रही है. मसूद ने कहा कि भगवान राम उनसे नाराज हैं, क्योंकि उनके नाम पर इकट्ठा किए गए पैसों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया. उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी अब दूसरे मुद्दों की ओर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.

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