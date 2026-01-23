FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

कांग्रेस सांसद और गुजरात के कद्दावर नेता शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे ने अपनी पत्नी को गोली मार दी. इतना ही नहीं उन्होंने पत्नी के बाद खुद को भी गोली मार ली. आइए जातने है पूरा मामला

सुमित तिवारी

Updated : Jan 23, 2026, 12:17 PM IST

कांग्रेस सासंद के भतीजे ने पत्नी को मारी गोली फिर खुद को किया शूट, 60 दिन पहले हुई थी शादी, जानिए पूरा मामला

कांग्रेस सांसद और गुजरात के कद्दावर नेता शक्तिसिंह गोहिल के घर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी.  फिर उसके बाद खुद को भी शूट कर लिया.  यह घटना अहमदाबाद के बोडकदेव-थलतेज इलाके में स्थित हाई-राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स NRI टावर में हुई. सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि शक्तिसिंह के भतीजे ने अपनी पत्नी को शूट करने के बाद खुद 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस बुलाई.

2 महीनें पहले ही हुई थी दोनों की शादी

पुलिस ने बताया, "घटना बुधवार रात करीब 10:30 बजे हुई. मृतक पति-पत्नी की पहचान यशराज सिंह गोहिल और उनकी पत्नी राजेश्वरी गोहिल के रूप में हुई है. यशराज गोहिल गुजरात मेरिटाइम बोर्ड में क्लास-1 अधिकारी थे और वे कांग्रेस के पूर्व गुजरात अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे थे." खबरों की मानें तो अब से करीब 2 महीनें पहले ही यशराज सिंह गोहिल और उनकी पत्नी राजेश्वरी गोहिल शादी हुई थी. शादी के बाद दोनों इसी अपार्टमेंट में रहते थे. 

अनजान कारणों से दोनों के बीच विवाद

शुरुआती जांच में पता चला कि रात के समय किसी अनजान कारण से दोनों के बीच विवाद हुआ. इसी विवाद के दौरान यशराजसिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी पत्नी को गोली मार दी. पत्नी के घायल होने के बाद उन्होंने 108 आपातकालीन सेवा को कॉल किया. जब एम्बुलेंस वहां पहुंची, तो डॉक्टर ने राजेश्वरी को मृत घोषित कर दिया. उसके कुछ ही देर बाद, यशराजसिंह ने एक अलग कमरे में जाकर उसी बंदूक से खुद को गोली मार ली और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. 

