Bihar: बिहार में कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन पर बढ़ा सस्पेंस, शकील अहमद के बयान से सियासत में खलबली

बिहार में कांग्रेस के भीतर आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने की मांग तेज हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान के बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ी है और पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

राजा राम

Updated : Jan 08, 2026, 08:32 PM IST

बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. विधानसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस के भीतर आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर उठती आवाजें अब खुलकर सामने आने लगी हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान के हालिया बयान ने यह संकेत दिया है कि कांग्रेस बिहार में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को दोबारा मजबूत करने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है. शकील अहमद खान ने कहा है कि कांग्रेस को अब बिहार में अपनी राह खुद तय करनी चाहिए.

शकील अहमद खान के बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ी

उनके मुताबिक, आरजेडी के साथ लंबे समय से चल रहे गठबंधन से कांग्रेस को अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं मिला है, बल्कि पार्टी की जमीन और पहचान कमजोर हुई है. उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ बिहार को लेकर अहम बैठक हुई थी. कांग्रेस नेता के अनुसार, इस बैठक में राज्य के करीब 60 संभावित उम्मीदवारों और जिला स्तर के नेताओं ने एक जैसी राय रखी. नेताओं का मानना था कि गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस अपनी अलग पहचान खोती जा रही है और उसे अकेले चुनाव मैदान में उतरकर जनता के बीच अपनी नीतियों और विचारधारा के साथ जाना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: क्या है ग्रीन फाइल्स का सीक्रेट, जिन्हें ED रेड के बीच से उठा ले गईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी?

हर चुनाव में कांग्रेस पर आरजेडी का बोझ

शकील अहमद खान ने यह भी जोर देकर कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसकी पकड़ हर जाति, वर्ग और समुदाय में होनी चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि पार्टी स्पष्ट राजनीतिक लाइन के साथ आगे बढ़े. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जिस गठबंधन से पार्टी को फायदा नहीं मिल रहा, उससे दूरी बनाना ही बेहतर विकल्प है. उन्होंने यह भी कहा कि हर चुनाव में कांग्रेस पर आरजेडी का बोझ आ जाता है, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है. उनका दावा है कि अगर कांग्रेस आत्मविश्वास के साथ और मजबूत रणनीति बनाकर अकेले चुनाव लड़े, तो बिहार में पार्टी की स्थिति में सुधार संभव है. इस बयान के बाद बिहार की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वास्तव में आरजेडी से दूरी बनाकर नई सियासी शुरुआत करेगी या यह दबाव बनाने की एक रणनीति भर है. फिलहाल, कांग्रेस के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. 

