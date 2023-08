लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्यों नहीं गए मल्लिकार्जुन खड़गे? अब कांग्रेस ने बताई वजह

डीएनए हिंदी: देश की आजादी की वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली के मौजूद लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और देशवासियों को संबोधित किया. कार्यक्रम में तमाम गणमान्य अतिथि शामिल रहे लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की खाली कुर्सी ने हर किसी का ध्यान खींचा. कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था लेकिन वह लाल किले पर नहीं पहुंचे. अब इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने अपना बयान जारी करते हुए सफाई दी है और बताया है कि खड़गे इस कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हुए.

कांग्रेस ने बताया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के मुख्यालय में झंडारोहण करना था इसलिए वह लाल किले पर नहीं जा सके. लाल किले के मुख्य कार्यक्रम के कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने AICC मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराया और झंडा वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने अपने घर पर भी देश के तिरंगे झंडे को लहराया. हालांकि, उनका लाल किले पर न जाना कांग्रेस के सामने एक मुश्किल सवाल के रूप में उभर आया है.

