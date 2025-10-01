Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुए एडमिट, जानें क्या है ताजा अपडेट
Shardiya Navratri 2025 Vrat Paran: नवरात्रि के नौ दिन बाद यह है व्रत पारण का शुभ समय, जानें तिथि से लेकर इसकी पूरी विधि
LPG Price 1 October: दशहरा-दिवाली से पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुआ इजाफा, जानें अब क्या है नया रेट
Film Release On Dussehra: इस दशहरा बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल, 'कांतारा चैप्टर 1' समेत ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
Bihar Election 2025: नाम है या कट गया? बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें, जानिए पूरी प्रक्रिया
Day 9 of Navratri 2025: नवरात्रि के 9वें दिन आज करें मां सिद्धिदात्री की आराधना, जानें माता रानी का मंत्र, भोग और आरती
अष्टमी के दिन PM Modi ने किया CR Park का दौरा! काली बाड़ी मां दुर्गा की उतारी आरती, देखें तस्वीरें
फिलीपींस में भूकंप से मची तबाही, 20 लोगों की मौत, कई घायल
हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत
भारत
Mallikarjun Kharge Health Update: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सांस लेने में समस्या के चलते बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.
Mallikarjun Kharge Health Update: कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की तबियत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मंगलवार देर रात बेंगलुरु के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. सांस लेने में हल्की परेशानी के कारण डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल में इलाज की सलाह दी. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, मल्लिकार्जुन खरगे की हालत फिलहाल नियंत्रण में है. अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है और सभी जरूरी मेडिकल जांचें की जा रही हैं. अस्पताल प्रशासन की ओर से जल्द ही उनकी सेहत को लेकर विस्तृत मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है. जनीतिक दलों और समर्थकों ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है.
(यह खबर अपडेट हो रही है)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से