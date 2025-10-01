Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुए एडमिट, जानें क्या है ताजा अपडेट

Mallikarjun Kharge Health Update: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सांस लेने में समस्या के चलते बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.

Mallikarjun Kharge Health Update: कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की तबियत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मंगलवार देर रात बेंगलुरु के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. सांस लेने में हल्की परेशानी के कारण डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल में इलाज की सलाह दी. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, मल्लिकार्जुन खरगे की हालत फिलहाल नियंत्रण में है. अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है और सभी जरूरी मेडिकल जांचें की जा रही हैं. अस्पताल प्रशासन की ओर से जल्द ही उनकी सेहत को लेकर विस्तृत मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है. जनीतिक दलों और समर्थकों ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है.

(यह खबर अपडेट हो रही है)

