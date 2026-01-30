BJP से जुड़ने की अटकलों के बीच शशि थरूर ने खुलकर की राहुल गांधी की तारीफ, जानिए कांग्रेस नेता ने क्या कहा

शशि थरूर ने बीजेपी से जुड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे और केरल चुनाव में पार्टी के लिए सक्रिय प्रचार करेंगे.

तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर बीते कुछ समय से यह चर्चाएं तेज थीं कि क्या वह भाजपा में शामिल होने वाले हैं. हालांकि, अब उनके हालिया बयानों ने इन सभी अटकलों पर साफ तौर पर विराम लगा दिया है. उन्होनें साफ शब्दों में कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी तथा मल्लिकार्जुन खरगे उनके नेता हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं. थरूर ने कहा कि राहुल गांधी देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ खुलकर बोलने वाले नेताओं में से एक हैं और इस मुद्दे पर उनकी भूमिका बेहद अहम है. दरअसल, थरूर ने यह बयान शुक्रवार को दिया, जब हाल ही में उनकी राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात हुई थी.

कई तरह की अटकलें

इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में उनके भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई थीं. इन पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि पार्टी में मतभेद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई नेता पार्टी छोड़ने जा रहा है. केरल की राजनीति पर बात करते हुए शशि थरूर ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की रणनीति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) राज्य में मौजूदा एलडीएफ सरकार को सत्ता से हटाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा. थरूर ने बताया कि वे राज्य के सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि पार्टी का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे.

यह भी पढ़ें: Budget 2026: कैसे बनता है देश का बजट? जानिए महीनों चलने वाली उस प्रक्रिया की पूरी कहानी

बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले कई चुनावों में वह केरल के 56 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर चुके हैं और इस बार यह संख्या और बढ़ सकती है. थरूर के मुताबिक, चुनाव में जीत के लिए सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि लोगों तक सही और साफ संदेश पहुंचाना सबसे जरूरी है. राहुल गांधी को लेकर शशि थरूर ने कहा कि वह विपक्ष के नेता के रूप में संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं और आपसी बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है. थरूर ने भरोसा जताया कि पार्टी आने वाले समय में एकजुट होकर जनता के बीच जाएगी और मजबूत विकल्प पेश करेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से