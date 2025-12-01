FacebookTwitterYoutubeInstagram
डिजिटल अरेस्ट केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देशभर में CBI को जांच और तुरंत कार्रवाई करने का आदेश

संसद में पालतू कुत्ता लेकर पहुंचीं कांग्रेस सांसद, बोलीं- ये काटता नहीं, ऐसा करने वाले लोग तो पार्लियामेंट के अंदर

Samantha Ruth Prabhu Wedding Confirmed: राज निदिमोरु संग शादी के बंधन में बंधी समांथा, देखें तस्वीरें

Glutes Workout क्या है? शिल्पा शेट्टी ने गिनाए जबरदस्त फायदे, देखें वीडियो

सामांथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू में कौन हैं ज्यादा अमीर? जानें कितनी है दोनों की नेटवर्थ

कितनी होती है CJI की तनख्वाह? भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन के साथ मिलती हैं ये खास सुविधाएं

भारत

भारत

संसद में पालतू कुत्ता लेकर पहुंचीं कांग्रेस सांसद, बोलीं- ये काटता नहीं, ऐसा करने वाले लोग तो पार्लियामेंट के अंदर हैं

Parliament Winter Session 2025: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, 'एक बेजुबान जानवर के अंदर आने से कौन सी बड़ी समस्या हो गई? यह छोटा सा जानवर काटने वाला थोड़ी है. काटने वाले लोग तो अंदर संसद में बैठे हैं.'

रईश खान

Updated : Dec 01, 2025, 04:15 PM IST

संसद में पालतू कुत्ता लेकर पहुंचीं कांग्रेस सांसद, बोलीं- ये काटता नहीं, ऐसा करने वाले लोग तो पार्लियामेंट के अंदर हैं

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में कुत्ता को लेकर पहुंचीं

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक अजीबो-गरीब नजारा देखने को मिला. कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद भवन पहुंचीं. जिसे देखकर सभी सांसद दंग रह गए. बीजेपी ने इसे संसद की गरिमा से खिलवाड़ बतताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. जिस पर रेणुका चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है. एक बेजुबान जानवर अंदर आ गया तो क्या हो गया.

संसद के बाहर रेणुका चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "कोई कानून है क्या? मैं जा रही थी. एक स्कूटर एक कार से टकरा गया. यह छोटा सा पिल्ला सड़क पर घूम रहा था. मुझे लगा कि इसे टक्कर लग जाएगी. मैंने उसे उठाया और संसद लेकर आ गई. फिर मुझे संसद परिसर छोड़ने के बाद कुत्ता और कार दोनों वापस चले गए. इसको मुद्दा बनाने का क्या मतलब है?"

'एक बेजुबान के सांसद में आने से तकलीफ क्यों?'

कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, 'एक बेजुबान जानवर के अंदर आने से कौन सी बड़ी समस्या हो गई? यह छोटा सा जानवर काटने वाला थोड़ी है. काटने वाले लोग तो अंदर संसद में बैठे हैं. वे सरकार चलाते हैं. क्या सरकार के पास और कुछ करने को नहीं है? मैंने कुत्ते को घर भेज दिया और उनसे कहा कि इसे घर पर ही रखो. हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जो संसद में बैठकर हमें रोज काटते हैं."

कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और पिछले 11 सालों में सरकार ने लगातार संसदीय मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान किया है. खड़गे ने पीएम मोदी पर भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाए.

खड़गे ने दावा किया कि अकेले पिछले मानसून सत्र के दौरान कम से कम 12 बिल जल्दबाजी में पास किए गए. इनमें से कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के पास किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि विवादास्पद कानून जैसे कृषि कानून, जीएसटी और इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड संसद में जबरदस्ती पारित कराए गए थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने 30 दिन चलने वाले सत्र को घटाकर 15 दिन इसलिए किया जिससे सभी मुद्दों पर चर्चा न हो सके.

Read More

