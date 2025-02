असम (Assam) के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. मुख्यमंत्री सरमा ने गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगाए हैं. इन आरोपों का जवाब देते हुए गौरव गोगोई ने तीखा पलटवार किया और कहा, 'अगर मेरी पत्नी ISI की एजेंट हैं, तो मैं RAW का एजेंट हूं.'

क्या है पूरा मामला?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में दावा किया कि विदेशी शक्तियों ने असम कांग्रेस के फैसलों को प्रभावित किया है और इसमें जॉर्ज सोरोस के इकोसिस्टम की बड़ी भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ कोलबर्न को ISI के साथ करीबी संबंधों और भारतीय युवाओं को ब्रेनवॉश कर कट्टरपंथ की ओर धकेलने के आरोपों पर जवाब देना होगा. सरमा ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों कोलबर्न ने पिछले 12 वर्षों से भारतीय नागरिकता नहीं ली और क्यों वे पाकिस्तान दूतावास में युवाओं को ले जाने में शामिल थीं.सरमा के इन आरोपों के बाद राजनीति गरमा गई है और कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया है.

गौरव गोगोई का पलटवार

मुख्यमंत्री सरमा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गौरव गोगोई ने कहा, 'मुझे इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस परिवार पर खुद कई आरोप लगे हैं, वह मुझ पर भी आरोप लगा रहा है.' उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री यह सब इसलिए कर रहे हैं ताकि खुद पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाया जा सके.

बीजेपी प्रवक्ता का भी हमला

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी एलिजाबेथ कोलबर्न के आईएसआई से कथित संबंधों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कोलबर्न इस्लामाबाद में Climate and Development Knowledge Network (CDKN) के लिए काम कर चुकी हैं, जहां वे पाकिस्तान योजना आयोग के पूर्व सलाहकार अली तौकीर शेख के अधीन थीं. भाटिया ने यह भी आरोप लगाया कि कोलबर्न अभी तक ब्रिटिश नागरिक बनी हुई हैं और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों में शामिल होने की आशंका है.

In 2015, the Pakistani High Commissioner to India, Mr. Abdul Basit, invited a first-term Member of Parliament (MP) and his startup, Policy for Youth, to discuss India-Pakistan relations at the Pakistan High Commission in New Delhi. Notably, this MP was not a member of the…