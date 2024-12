राज्यसभा (Rajya Sabha) में उस वक्त हंगामा मच गया जब गुरुवार को सदन की कार्यवाही के बाद सीट नंबर 222 से 500 रुपये के नोटों की गड्डी बरामद की गई. बताते चलें यह सीट कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) को आवंटित है. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि नोट असली हैं या नकली. अब इस मामले पर अभिषेक सिंघवी का भी बयान आ गया है.

'मेरे खिलाफ साजिश'

इस मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा, 'मैं केवल तीन मिनट के लिए सदन में मौजूद रहा और लंच के लिए कैंटीन गया. यह बेहद हास्यास्पद है कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण किया जा रहा है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सांसदों की सीटों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए.'

खड़गे का सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे को लेकर सभापति की टिप्पणी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, 'इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. किसी पार्टी विशेष को निशाना बनाना सही नहीं है. उन्होंने इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की.

अडानी विवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश?

कांग्रेस ने इस घटना को अडानी मुद्दे से ध्यान हटाने की साजिश करार दिया. कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक,'अगर कोई व्यक्ति अपनी जेब में नकदी लेकर चलता है तो यह अपराध नहीं है. लेकिन इस तरह की घटनाओं के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है.

Heard of it first time now. Never heard of it till now! I carry one 500 rs note when I go to RS. First time heard of it. I reached inside house at 1257 pm yday and house rose at 1 pm; then I sat in canteen till 130 pm with Sh Ayodhya Rami Reddy then I left parl!