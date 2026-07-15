कांग्रेस विधायक ने मंच से की CM पुष्कर सिंह धामी की तारीफ, बोले- विपक्ष के साथ भेदभाव नहीं हुआ

चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम ने राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. बदरीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का मंच से मुख्यमंत्री धामी की खुलकर तारीफ की है.

चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम ने राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इसकी सबसे बड़ी वजह रही बदरीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का मंच से मुख्यमंत्री धामी की खुलकर तारीफ की है. ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन उनकी विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं.

कांग्रेस विधायक का ये बयान ऐसे समय आया है, जब प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है. ऐसे में सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री की तारीफ को राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री की सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. सुबह से ही आसपास के क्षेत्रों से लोग गोपेश्वर के पुलिस मैदान पहुंचने लगे थे. कार्यक्रम स्थल पर लोगों की अच्छी-खासी भीड़ रही और मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान पूरा मैदान श्रोताओं से भरा नजर आया.

In an unexpected political gesture, Congress MLA Lakhpat Butola lauded Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami at a government event in Chamoli. Butola said his opposition-held constituency got major development projects without bias. CM Dhami also announced ₹155.36 crore worth of… pic.twitter.com/G7Z3HmcDC4 — DNA (@dna) July 15, 2026

63 विकास योजनाओं की दी गई सौगात

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के लिए 155.36 करोड़ रुपये की 63 विकास योजनाओं की सौगात दी. इनमें 113.99 करोड़ रुपये की 36 योजनाओं का शिलान्यास और 41.37 करोड़ रुपये की 27 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है. सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन और खेल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं इन योजनाओं में शामिल हैं.

कार्यक्रम के बाद कांग्रेस विधायक के बयान और सभा में उमड़ी भीड़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि विकास के मुद्दे पर विपक्ष के विधायक की ये टिप्पणी आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी रह सकती है.