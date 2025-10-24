कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा- सामान फेंका बाहर, जबरन घर कराया जा रहा खाली, जानें पूरा माजरा

कांग्रेस और दलित नेता पूर्व सांसद डॉ उदित राज ने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए दावा किया है कि उनसे उनका सरकारी आवास जबरन खाली करवाया जा रहा है. आइए जातन है क्या है पूरा मामला

दिल्ली में कांग्रेस और दलित नेता पूर्व सांसद डॉ उदित राज ने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय के अधिकारी उनके आवास पर आए और उनके घर का सामान बाहर फेंका गया. जबरन उनका आवास खाली कराया जा रहा है. उदित राज ने बताया कि वह आवास पर कुछ समय ज्यादा रुकने को मजबूर थे क्योंकि उनके ससुर लंबी बीमारी के जंग लड़ रहे थे जिस कारण उनका निधन हो गया था.

सोशल मीडिया पोस्ट में दी जानकारी

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उदित राज ने जानकारी देते हुए लिखा है, "मेरा C1/38, पंडारा पार्क, नई दिल्ली-3 स्थित घर मेरी पत्नी सीमा राज के नाम पर आवंटित है. अधिकारियों का कहना है कि वे कल सुबह हमें यहां से बेदखल कर देंगे. मेरी पत्नी रिटायर्ड हैं और हमारा यहां ज्यादा समय तक रहने का कोई इरादा नहीं है. इसलिए हम एक निजी आवास की तलाश में हैं." हालांकि उन्होंने खुद बताया है कि वे नवंबर तक अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि इस आवास का किराया वैसे भी बहुत ज्यादा है वे यहां मजबूरी में रह रहे हैं.

जबरन बेदखली का सहारा

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद, संपदा निदेशालय जानबूझकर छुट्टियों के दौरान जबरन बेदखली का सहारा ले रहा है, ताकि हमें कोई राहत न मिल सके. बता दें कि सरकार का कहना है कि घर ख़ाली करवाने को लेकर नोटिस काफ़ी पहले दिया गया था. लेकिन घर ख़ाली नहीं करवाया गया तो आज इसे जबरन खानी करवाया जा रहा है.



कोर्ट में चल रही सुनवाई फिर भी खाली कराने पहुंचे

उदित राज ने कहा कि कोर्ट में इसको लेकर मामला भी चल रहा है. जिसकी सुनवाई इसी महीने 28 अक्टूबर को होनी है. लेकिन उससे पहले ही घर ख़ाली करवाने के लिये लोग अचानक पंहुच गये. उदित राज ने कहा कि उनका नया घर फ़िलहाल तैयार हो रहा है और इसके तैयार होने तक वो यहाँ रहना चाहते थे.

